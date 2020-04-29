У ФІФА закликали зупинити весь футбол в світі до вересня

Голова Медичного комітету Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Мішель Д'Оге вважає, що великий футбол повинен повернутися не раніше 1 вересня. Функціонера цитує Sky Sports.

На його думку, для повноцінної гри необхідний повний контакт футболістів, що в умовах обмежень соціальної дистанції неможливо.

"Ми повинні бути реалістами. Футбол можливий тільки коли дозволено повний контакт. Поки діють обмеження щодо соціального дистанціювання, не може бути мови про змагання", - сказав він.

Раніше стало відомо, що Франція заборонила проведення всіх спортивних змагань в країні до вересня, що спричинило дострокове завершення національного чемпіонату. Також рішення про дострокове завершення змагань взяли в Нідерландах.

Своєю чергою, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) наполегливо радить країнам дограти внутрішні чемпіонати, що дають право на виступ в єврокубках. Якщо змагання завершити неможливо, УЄФА допустить клуби для участі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи сезону-2020/21 на підставі спортивного принципу.