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FIFA планує посилити правила орендування гравців: що зміниться

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Четвер 20 січня 2022 17:39
FIFA планує посилити правила орендування гравців: що зміниться Фото: FIFA планує посилити правила орендування гравців (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міжнародна федерація футболу (FIFA) планує суттєво змінити чинну систему орендування гравців. Було оприлюднено 3-річний план революції на ринку оренд.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу FIFA.

Нові правила набирають чинності вже з 2022 року.

Які зміни готує FIFA:

  • клуби укладатимуть письмову угоду у якій вказуватимуться усі умови оренди;
  • мінімальний термін оренди - пів року, а максимальний - один рік;
  • будуть заборонені суборенди гравців в треті клуби;
  • клубам заборонено брати або ж віддавати в оренду до одного й того ж клубу - більше трьох футбольних гравців;
  • у сезоні 2022/2023 максимальна кількість гравців яких можна віддати в оренду - 8;
  • у сезоні 2023/2024 максимальна кількість гравців яких можна віддати в оренду - 7;
  • після 2024 року, максимальна кількість гравців яких можна віддати в оренду - 6;

Обмеження не діють на гравців, які молодше 21 року.

Нагадаємо, нещодавно у FIFA назвали найкращого футболіста року.

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