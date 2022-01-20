FIFA планує посилити правила орендування гравців: що зміниться
Фото: FIFA планує посилити правила орендування гравців (Getty Images)
Міжнародна федерація футболу (FIFA) планує суттєво змінити чинну систему орендування гравців. Було оприлюднено 3-річний план революції на ринку оренд.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу FIFA.
Нові правила набирають чинності вже з 2022 року.
Які зміни готує FIFA:
- клуби укладатимуть письмову угоду у якій вказуватимуться усі умови оренди;
- мінімальний термін оренди - пів року, а максимальний - один рік;
- будуть заборонені суборенди гравців в треті клуби;
- клубам заборонено брати або ж віддавати в оренду до одного й того ж клубу - більше трьох футбольних гравців;
- у сезоні 2022/2023 максимальна кількість гравців яких можна віддати в оренду - 8;
- у сезоні 2023/2024 максимальна кількість гравців яких можна віддати в оренду - 7;
- після 2024 року, максимальна кількість гравців яких можна віддати в оренду - 6;
Обмеження не діють на гравців, які молодше 21 року.
Нагадаємо, нещодавно у FIFA назвали найкращого футболіста року.