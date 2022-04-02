ФІФА визначила матч-відкриття ЧС-2022. Збірна України може зіграти в перший день

Міжнародна федерація футболу оприлюднила календар групового етапу чемпіонату світу-2022. У перший день форуму зіграють 4 поєдинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА .

Мундіаль відкриється матчем збірних Сенегалу та Нідерландів. Поєдинок прийме катарська столиця Доха. Зустріч запланована на 21 листопада.

Пізніше в той же день англійці зіграють проти збірної Ірану, а Катар зустрінеться з Еквадором. У четвертому поєдинку збірна США зійдеться з власником останньої путівки на ЧС-2022 від Європи. На неї наразі претендують збірні України, Шотландії та Уельсу.

"Синьо-жовта" національна команда гратиме в групі B чемпіонату світу, якщо вийде на Мундіаль. Потенційними суперниками українців є збірні Англії, Ірану та США.

24 березня повинен був відбутися півфінал плей-офф кваліфікації до ЧС-2022, у якому Шотландія в Глазго приймала б збірну України. Однак, через розв'язану Росією війну проти України УЄФА та ФІФА ухвалили рішення про перенесення матчу. Попередньо поєдинок відбудеться у червні.