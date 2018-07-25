ФІФА оголосила символічну збірну ЧС-2018 за версією вболівальників

Лідером опитування став хорватський півзахисник Лука Модріч

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила склад символічної збірної минулого чемпіонату світу з футболу за версією вболівальників. Про це повідомляється на сайті організації.

Голосування проходило на офіційному сайті федерації з 29 червня по 15 липня, в ньому взяли участь більше 129 тисяч осіб.

Лідером опитування став хорватський півзахисник Лука Модріч, раніше визнаний кращим гравцем чемпіонату світу. За нього проголосували 65 177 осіб. У трійку також увійшли бразильський хавбек Феліпе Коутіньо (59 093) і французький нападник Кіліан Мбаппе (54 325).

Повністю символічна збірна ЧС-2018 за версією вболівальників виглядає наступним чином:

Воротар: Тібо Куртуа (Бельгія, 19% голосів серед гравців своєї позиції);

Захисники: Дієго Годін (Уругвай, 25,8%), Марсело (Бразилія, 18%), Тіаго Сілва (Бразилія, 29,3%), Рафаель Варан (Франція, 31,5%);

Півзахисники: Філіпа Коутіньйо (Бразилія, 45,6%), Кевін де Брейне (Бельгія, 30,6%), Лука Модріч (Хорватія, 49%);

Нападники: Харрі Кейн (Англія, 36,3%), Кіліан Мбаппе (Франція, 41,1%), Кріштіану Роналду (Португалія, 25,2%).

