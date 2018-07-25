ФИФА объявила символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков

Лидером опроса стал хорватский полузащитник Лука Модрич

Международная федерация футбола (ФИФА) представила состав символической сборной прошедшего чемпионата мира по футболу по версии болельщиков. Об этом сообщается на сайте организации.

Голосование проходило на официальном сайте федерации с 29 июня по 15 июля, в нем приняли участие более 129 тысяч человек.

Лидером опроса стал хорватский полузащитник Лука Модрич, ранее признанный лучшим игроком чемпионата мира. За него проголосовали 65 177 человек. В тройку также вошли бразильский хавбек Фелиппе Коутиньо (59 093) и французский нападающий Килиан Мбаппе (54 325).

Полностью символическая сборная ЧМ-2018 по версии болельщиков выглядит следующим образом:

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, 19% голосов среди игроков своей позиции);

Защитники: Диего Годин (Уругвай, 25,8%), Марсело (Бразилия, 18%), Тиаго Силва (Бразилия, 29,3%), Рафаэль Варан (Франция, 31,5%);

Полузащитники: Филиппе Коутиньо (Бразилия, 45,6%), Кевин де Брюйне (Бельгия, 30,6%), Лука Модрич (Хорватия, 49%);

Нападающие: Харри Кейн (Англия, 36,3%), Килиан Мбаппе (Франция, 41,1%), Криштиану Роналду (Португалия, 25,2%).