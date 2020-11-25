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ФІФА оголосила претендентів на приз найкращому футболістові року

Середа 25 листопада 2020 14:15
ФІФА оголосила претендентів на приз найкращому футболістові року
Фото: Ліонель Мессі (fcbarcelona.com)
Автор: Вера Олейник

Трійку фіналістів оголосять 11 грудня

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) назвала номінантів на премію The Best у 2020 році, вручається кращому гравцеві сезону. Список складається з 11 претендентів.

Про це повідомляється на сайті організації.

У число номінантів включені:

Тьяго Алькантара ("Баварія"/"Ліверпуль")
Кріштіану Роналду ("Ювентус")
Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті")
Роберт Левандовскі ("Баварія")
Кіліан Мбаппе ("Парі Сен-Жермен")
Неймар ("Парі Сен-Жермен")
Ліонель Мессі ("Барселона")
Серхіо Рамос ("Реал")
Садіо Мане ("Ліверпуль")
Мохамед Салах ("Ліверпуль")
Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль")

Голосування за кращих гравців стартує сьогодні, 25 листопада, і буде завершено 9 грудня. 11 грудня ФІФА оголосить трійку фіналістів. Сама церемонія відбудеться 17 грудня і пройде в онлайн-форматі. Це викликано склалася у світі складною епідеміологічною обстановкою.

Варто зазначити, що французьке видання France Football через пандемію коронавірусу раніше відмовилося присуджувати нагороду "Золотий м'яч" за 2020 рік.

Нагадаємо, минулого сезону приз найкращому футболістові року за версією ФІФА був вручений в Мессі.

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