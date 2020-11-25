ФІФА оголосила претендентів на приз найкращому футболістові року

Фото: Ліонель Мессі (fcbarcelona.com)

Трійку фіналістів оголосять 11 грудня

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) назвала номінантів на премію The Best у 2020 році, вручається кращому гравцеві сезону. Список складається з 11 претендентів.

Про це повідомляється на сайті організації.

У число номінантів включені:

Тьяго Алькантара ("Баварія"/"Ліверпуль")

Кріштіану Роналду ("Ювентус")

Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті")

Роберт Левандовскі ("Баварія")

Кіліан Мбаппе ("Парі Сен-Жермен")

Неймар ("Парі Сен-Жермен")

Ліонель Мессі ("Барселона")

Серхіо Рамос ("Реал")

Садіо Мане ("Ліверпуль")

Мохамед Салах ("Ліверпуль")

Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль")

Nominees: #TheBest FIFA Men's Player



Thiago Alcântara

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Robert Lewandowski

Sadio Mane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Neymar

Sergio Ramos

Mohamed Salah

Virgil van Dijk



https://t.co/fqPa5jbedh pic.twitter.com/nLcUjmdQrd — FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020

Голосування за кращих гравців стартує сьогодні, 25 листопада, і буде завершено 9 грудня. 11 грудня ФІФА оголосить трійку фіналістів. Сама церемонія відбудеться 17 грудня і пройде в онлайн-форматі. Це викликано склалася у світі складною епідеміологічною обстановкою.

Варто зазначити, що французьке видання France Football через пандемію коронавірусу раніше відмовилося присуджувати нагороду "Золотий м'яч" за 2020 рік.

Нагадаємо, минулого сезону приз найкращому футболістові року за версією ФІФА був вручений в Мессі.