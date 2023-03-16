RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ФИФА избрала президента на новый срок: он получил орден от Путина

Фото: Джанни Инфантино минимум еще 4 года будет руководить ФИФА (twitter.com/FIFAcom)
Автор: Антон Федорцив

На безальтернативной основе конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) переизбрал Джанни Инфантино на новый президентский срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.

52-летний функционер был единственным претендентом на кресло президента ФИФА. Его избрали делегаты 73-го конгресса организации, проходящего в столице Руанды – Кигали.

Инфантино будет работать во главе мирового футбола минимум до февраля 2027 года. Главой ФИФА он стал после Зеппа Блаттера в 2016-м в статусе и. о. президента. Полноценно кресло главы Международной федерации футбола перешло к нему в 2019 году, так что потенциально он может работать в должности до 2031 года.

Переизбраться Инфантино удалось благодаря поддержке большинства делегатов из неевропейских стран. Ассоциации-члены УЕФА, в частности скандинавские государства и Немецкий футбольный союз, были не в восторге от идеи нового срока швейцарца. Впрочем, альтернативный кандидат не был предложен.

Инфантино не раз критиковали за симпатии к авторитарным режимам. В частности, он активно продвигал сохранение за РФ статуса хозяина ЧМ-2018 после оккупации украинских территорий, а также лоббировал Мундиаль в Катаре. Зимой 2019 года он получил российский Орден Дружбы из рук Путина.

На конгрессе ФИФА год назад руководимая Инфантино организация не исключила Россию из своих рядов, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Тогда функционеры решили своевременным предоставление русскому статуса одного из официальных языков ФИФА.

К слову, накануне Европейская ассоциация легкой атлетики подтвердила бан РФ и Беларуси до конца агрессии против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФИФА