ФИФА назвала соперников, с которыми не будет играть Украина в отборе к чемпионату мира-2026

В первую корзину попали 8 четвертьфиналистов Лиги наций УЕФА сезона 2024/25. Остальные корзины были сформированы на основе обновленного рейтинга ФИФА, обнародованного 28 ноября.

Сборная Украины расположилась в рейтинге на 25 месте. Таким образом, "сине-желтые" во время жеребьевки будут во второй корзине. Это значит, что они не сыграют в отборе с другими 11 командами, также попавшими в него.

Распределение европейских сборных при жеребьевке отбора ЧМ-2026

Первая корзина: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия

Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия Вторая корзина: Швеция, Украина , Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия.

Швеция, , Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия. Третья корзина: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль.

Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль. Четвертая корзина : Болгария, Люксембург, Беларусь, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва.

: Болгария, Люксембург, Беларусь, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва. Пятая корзина: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Жеребьевка состоится 13 декабря 2024 года. 54 сборных распределят на 12 групп по 4-5 команд. На Мундиаль смогут попасть только 16 европейских сборных: 12 победителей групп и еще 4 – путём плей-офф, который пройдет в формате "финала четырех". К 12-ти командам, которые займут вторые места в группах, присоединятся 4 победителя групп Лиги наций, которые при этом не заняли первое или второе место в группе квалификации.

Участники ЧМ-2026: что известно

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Участие в финальной части примут 48 сборных.

Распределение по региональным конфедерациям: