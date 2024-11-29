ФИФА назвала соперников, с которыми не будет играть Украина в отборе к чемпионату мира-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала распределение европейских сборных по корзинам во время жеребьевки квалификации к чемпионату мира-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
В первую корзину попали 8 четвертьфиналистов Лиги наций УЕФА сезона 2024/25. Остальные корзины были сформированы на основе обновленного рейтинга ФИФА, обнародованного 28 ноября.
Сборная Украины расположилась в рейтинге на 25 месте. Таким образом, "сине-желтые" во время жеребьевки будут во второй корзине. Это значит, что они не сыграют в отборе с другими 11 командами, также попавшими в него.
Распределение европейских сборных при жеребьевке отбора ЧМ-2026
Жеребьевка состоится 13 декабря 2024 года. 54 сборных распределят на 12 групп по 4-5 команд. На Мундиаль смогут попасть только 16 европейских сборных: 12 победителей групп и еще 4 – путём плей-офф, который пройдет в формате "финала четырех". К 12-ти командам, которые займут вторые места в группах, присоединятся 4 победителя групп Лиги наций, которые при этом не заняли первое или второе место в группе квалификации.
Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Участие в финальной части примут 48 сборных.
Распределение по региональным конфедерациям:
Ранее Украина отпустила конкурента и получила нового преследователя в таблице коэффициентов УЕФА.
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