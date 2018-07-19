ФІФА назвала символічну збірну чемпіонату світу-2018

Серед кращих гравців виявилося чотири чемпіони світу

ФІФА на основі голосування уболівальників склала символічну збірну чемпіонату світу 2018 року. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

У голосуванні взяли участь понад 129 тисяч уболівальників. Найбільшу кількість голосів отримав капітан збірної Хорватії і кращий гравець турніру Лука Модріч - понад 65 тисяч. Друге місце зайняв півзахисник збірної Бразилії Коутіньо (59 тисяч голосів), на третьому місці - форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе (54 тисяч голосів).

За Кріштіану Роналду проголосували 31 тисяча уболівальників - дев'ятий результат, а форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі не потрапив в топ-11.

Найбільше місць отримала команда-переможець турніру. Так, в збірну ЧС-2018 увійшли чотири гравці національної команди Франції, два футболісти Хорватії, Бразилії та Англії, а також один бельгієць.

Фото: символічна збірна ЧС-2018

Повністю символічна збірна турніру за версією вболівальників виглядає наступним чином:

Воротар: Тібо Куртуа (Бельгія)

Захисники: Рафаель Варан (Франція), Тіаго Сілва (Бразилія), Дієго Годін (Уругвай), Марсело (Бразилія)

Півзахисники: Лука Модріч (Хорватія), Філіппе Коутіньйо (Бразилія), Кевін Де Брюйне (Бельгія)

Нападники: Кіліан Мбаппе (Франція), Гаррі Кейн (Англія), Кріштіану Роналду (Португалія).

До 2010 року ФІФА самостійно визначала символічну збірну турніру, однак починаючи з турніру в ПАР кращих гравців чемпіонату обирають уболівальники.

Чемпіоном світу стала збірна Франції, яка в фіналі обіграла команду Хорватії з рахунком 4:2.