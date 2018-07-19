ФИФА назвала символическую сборную чемпионата мира-2018

В числе лучших игроков оказалось четыре чемпиона мира

ФИФА на основе голосования болельщиков составила символическую сборную чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В голосовании приняли участие более 129 тысяч болельщиков. Наибольшее количество голосов получил капитан сборной Хорватии и лучший игрок турнира Лука Модрич - более 65 тысяч. Второе место занял полузащитник сборной Бразилии Коутиньо (59 тысяч голосов), на третьем месте - форвард сборной Франции Килиан Мбаппе (54 тысяч голосов).

За Криштиану Роналду проголосовали 31 тысяча болельщиков - девятый результат, а форвард сборной Аргентины Лионель Месси не попал в топ-11.

Больше всего мест получила команда-победитель турнира. Так, в сборную ЧМ-2018 вошли четыре игрока национальной команды Франции, два футболиста Хорватии, Бразилии и Англии, а также один бельгиец.

Фото: символическая сборная ЧМ-2018

Полностью символическая сборная турнира по версии болельщиков выглядит следующим образом:

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия)

Защитники: Рафаэль Варан (Франция), Тиаго Силва (Бразилия), Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия)

Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин Де Брюйне (Бельгия)

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Гарри Кейн (Англия), Криштиану Роналду (Португалия).

До 2010 года ФИФА самостоятельно определяла символическую сборную турнира, однако начиная с турнира в ЮАР лучших игроков чемпионата выбирают болельщики.

Чемпионом мира стала сборная Франции, которая в финале обыграла команду Хорватии со счетом 4:2.