ФІФА назвала кращий гол чемпіонату світу-2018
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Гол захисника збірної Франції Бенжамена Павар в ворота збірної Аргентини (4: 3) в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 був визнаний кращим на турнірі. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Павар на 57 хвилині зустрічі забив другий гол своєї команди в матчі, зробивши рахунок 2:2. Його дальній удар в дотик зовнішньою стороною стопи оцінили більшість з трьох з гаком мільйонів тих, хто проголосував на сайті ФІФА.
OFFICIAL: @BenPavard28's stunning goal for @FrenchTeam v Argentina has been chosen as the @Hyundai_Global #WorldCup Goal of the Tournament!https://t.co/U0WEmz7dOM pic.twitter.com/BnsbNWoCKI— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 25, 2018
У трійку кращих голів увійшли також м'яч колумбійця Хуана Кинтеро в ворота збірної Японії і гол хорвата Луки Модріча аргентинцям.