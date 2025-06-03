Фидан и Рубио созвонились, чтобы обсудить переговоры Украины и РФ в Стамбуле

Как пишет издание, в телефонном разговоре Фидан и Рубио обсуждали шаги, предпринятые для прекращения войны между Россией и Украиной. Они также обсудили результаты переговоров, состоявшихся вчера в Стамбуле.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, Украина и Россия вчера, 2 июня, провели второй раунд переговоров в Стамбуле.

Подробнее о переговорах - в материале РБК-Украина.

О результатах встречи делегаций министр обороны Украины Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому.

По словам Умерова, он уже рассказал Зеленскому первые детали встречи, а после возвращения в Киев передаст президенту предложения россиян. Он отметил, что РФ передала свои предложения во время переговоров. В ответ Украина повторила собственные позиции.

"Одна из ключевых - безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Это наш принцип и позиция партнеров в течение многих месяцев. Россия отвергает даже саму идею прекратить убийства", - заявил министр.