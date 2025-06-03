ua en ru
Вт, 03 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Фидан и Рубио созвонились, чтобы обсудить переговоры Украины и РФ в Стамбуле

Вторник 03 июня 2025 17:32
UA EN RU
Фидан и Рубио созвонились, чтобы обсудить переговоры Украины и РФ в Стамбуле Фото: Хакан Фидан и Марко Рубио (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили Украину и Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Как пишет издание, в телефонном разговоре Фидан и Рубио обсуждали шаги, предпринятые для прекращения войны между Россией и Украиной. Они также обсудили результаты переговоров, состоявшихся вчера в Стамбуле.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, Украина и Россия вчера, 2 июня, провели второй раунд переговоров в Стамбуле.

Подробнее о переговорах - в материале РБК-Украина.

О результатах встречи делегаций министр обороны Украины Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому.

По словам Умерова, он уже рассказал Зеленскому первые детали встречи, а после возвращения в Киев передаст президенту предложения россиян. Он отметил, что РФ передала свои предложения во время переговоров. В ответ Украина повторила собственные позиции.

"Одна из ключевых - безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Это наш принцип и позиция партнеров в течение многих месяцев. Россия отвергает даже саму идею прекратить убийства", - заявил министр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Марко Рубио Турция Мирные переговоры Перемирие России и Украины
NEWS
СБУ в третий раз поразила Крымский мост: Малюк раскрыл детали новой операции
СБУ в третий раз поразила Крымский мост: Малюк раскрыл детали новой операции
DAILY
Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар