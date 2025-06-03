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Фідан та Рубіо зідзвонились, щоб обговорити перемовини України та РФ у Стамбулі

Вівторок 03 червня 2025 17:32
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Фідан та Рубіо зідзвонились, щоб обговорити перемовини України та РФ у Стамбулі Фото: Хакан Фідан та Марко Рубіо (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо. Вони обговорили Україну та Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı.

Як пише видання, у телефонній розмові Фідан та Рубіо обговорювали кроки, зроблені для припинення війни між Росією та Україною. Вони також обговорили результати переговорів, що відбулися вчора у Стамбулі.

Переговори в Стамбулі

Нагадаємо, Україна і Росія вчора, 2 червня, провели другий раунд переговорів у Стамбулі.

Детальніше про переговори - в матеріалі РБК-Україна.

Про результати зустрічі делегацій міністр оборони України Рустем Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському.

За словами Умєрова, він вже розповів Зеленському перші деталі зустрічі, а після повернення до Києва передасть президенту пропозиції росіян. Він зауважив, що РФ передала свої пропозиції під час перемовин. У відповідь Україна повторила власні позиції.

"Одна з ключових - безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Це наш принцип і позиція партнерів протягом багатьох місяців. Росія відкидає навіть саму ідею припинити вбивства", - заявив міністр.

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