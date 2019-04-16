ФГВФО назвав суму виплат вкладникам банків-банкрутів

У реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 квітня 2019 року налічувалося 77 банків-учасників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФГВФО.

За даними прес-служби, у стадії ліквідації перебувало 88 банків, тимчасова адміністрація працювала в банку "Фінансова ініціатива".

Сума коштів, що акумульовані фондом, станом на 1 квітня 2019 року становить 10,880 млрд грн. Надходження від регулярного збору за січень-березень склали 893,04 млн грн.

Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, які були передані в управління фонду після набрання чинності закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (26.02.2012), в межах виплати гарантованого відшкодування станом на 1 квітня 2019 року склала 89,357 млрд грн, повідомили в прес-службі ФГВФО.

Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 квітня 2019 року в Україні налічувалося 76 діючих банків, що на один менше, ніж на початок року (77). Кількість діючих структурних підрозділів за перший квартал 2019 року скоротилося на 60 - з 8509 до 8449 відділень.

Відзначимо, в реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) за станом на 1 січня 2019 року налічувалося 77 банків-учасників. У стадії ліквідації перебувало 90 банків, тимчасова адміністрація працювала в банку "Фінансова ініціатива".