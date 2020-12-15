ФГВФО назвав строки виплат вкладникам збанкрутілого "Місто Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочав процедуру виведення АТ "Місто Банк" з ринку шляхом запровадження тимчасової адміністрації. Тимчасова адміністрація запроваджується строком на один місяць з 15 грудня 2020 до 14 січня 2021 року включно.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Як зазначається в повідомленні, виплати вкладникам відшкодування за вкладами в межах гарантованої суми 200 тис. грн почнуться не пізніше 20 робочих днів з дня запровадження тимчасової адміністрації, тобто у першій половині січня 2020 року.

Про точну дату та порядок виплат, а також про всі рішення стосовно цього банку фонд буде повідомляти вкладникам і кредиторам на своєму веб-сайті та у соціальних мережах.

Нагадаємо, Національний банк 14 грудня відніс АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних. За даними НБУ, контролером АТ "Місто Банк" є Іван Фурсін. Йому сукупно (прямо та опосередковано) належить 97,18% акцій банку.

Станом на 1 жовтня 2020 року в Україні налічувалося 7329 діючих структурних підрозділів банків. У порівнянні з початком року їх кількість скоротилася на 673. В Україні налічувалося 74 діючих банків, їх кількість скоротилося порівняно з 1 січня, оскільки банк "Аркада" був визнаний банкрутом і позбувся ліцензії.