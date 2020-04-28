Філії ОГХК заявили про можливу зупинку підприємства та збитках в розмірі 2 млрд грн

Ілюстративне фото (umcc.com.ua)

У ОГХК заявили про повну дестабілізацію оперативного управління

Державна "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), приватизація якої повинна була відбутися влітку цього року, втратила оперативний контроль над виробництвом. Про це йдеться в заяві компанії, передає РБК-Україна.

Як відзначають в компанії, керівництво комбінатів - ВГМК та ІГЗК, що перебувають у підпорядкуванні компанії, повідомляє про повну відсутність управлінських рішень з боку керівництва АТ "ОГХК".

"Маємо зараз повну дестабілізацію оперативного управління АТ "ОГХК". Якщо тенденція продовжиться, наслідки у вигляді зупинення роботи філій неминучі", - йдеться у листах директорів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату Олександра Прокопенко та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату Віктора Савченко.

Звернення адресовані президенту України, прем'єр-міністра, голови СБУ, міністра МВС та голови Фонду держмайна.

Також повідомляється, що на рахунках компанії є $8 млн, які не задіяні як оборотні кошти. За їх словами, це не дозволяє філіям здійснювати поточну діяльність - ремонти обладнання та техніки, роботу виробничих комплексів, збагачувального виробництва.

Філії не є юридичними особами, які можуть самостійно, без рішення правління чи його голови витрачати ці кошти.

"Якщо ситуація не зміниться, зупинка філій призведе до збитків у розмірі 2 млрд грн (1,2 млрд - на ВГМК та 800 млн грн - ІГЗК), невиконання контрактів та штрафним санкціям з боку споживачів на рівні $82,9 млн, а також несплаті податків в місцеві й державний бюджети. Штрафні санкції за несвоєчасну виплату заробітної плати працівникам філій тільки за один місяць досягнуто 72,3 млн грн", - відзначають в ОГХК.

Відзначається також, що Вільногірський гірничо-металургійний комбінат поставляє воду населенню Вільногірська та у випадку його зупинки місто залишиться без води.

У листі директора ВГМК Олександра Прокопенко говориться, що розлив технічної води призведе до затоплення прилеглих сіл, забруднення Дніпра, тобто - до техногенної катастрофи в регіоні.

Директори філій ОГХК просять владу забезпечити ефективне управління АТ та його філіями, щоб уникнути описаних наслідків.

Нагадаємо, раніше в "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" звинуватили Фонд держмайна у блокуванні роботи підприємства та не допуск співробітників на роботу.