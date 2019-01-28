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ФДМ програв ще один суд щодо призначення радників з приватизації

Новини » Економіка    28.01.2019 - 15:03
ФДМ програв ще один суд щодо призначення радників з приватизації
Фото: Одеський припортовий завод (РБК-Україна)

Призначення інвестиційних радників заблоковане з літа минулого року

Фонду державного майна відмовили в задоволенні апеляційної скарги щодо призначення інвестиційних радників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в.о. керівника ФДМ Віталія Трубарова у Facebook.

Він зазначив, що ФДМ намагається в судах розблокувати процес затвердження Кабінетом міністрів інвестиційних радників на п'яти підприємствах великої приватизації.

Як повідомив Трубаров, апеляційну скаргу компанії Pericles Global Advisory, яка перемогла в конкурсі, суд взагалі залишив без розгляду.

"Фонд неодмінно подасть касацію, але це додаткові втрати часу, це підприємства, які простоюють і здешевлюються, це працівники, які не отримують зарплати. Це точно не на користь держави, але це відбувається", - написав Трубаров.

ФДМ програв ще один суд щодо призначення радників з приватизації

Нагадаємо, наприкінці липня 2018 року радники з приватизації шести об'єктів. Реалізацією вугільної компанії "Краснолиманська", "Президент-готелю" і "Індару" повинен займатися "Конкорд Консалтинг" у складі консорціуму KPMG, "Бюро Маркуса" і Redcliffe Partners. За продаж Одеського припортового відповідає Pericles Global Advisory разом з White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine і SARS Сapital. Для приватизації "Електроважмашу" був відібраний радник "KMPG Україна" у складі консорціуму Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting. Продаж ОГХК буде супроводжувати "BDO корпоративні фінанси" разом з Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine і Asset Expertise.

Але зараз з цих шести активів до приватизації готується тільки "Президент-готель". За даними РБК-Україна, Фонд держмайна планує продати його вже цієї весни. Для решти об'єктів Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив уряду затверджувати інвестиційних радників. Сталося це в рамках позову компанії "Грант Торнтон" і юридичної фірми "Маршаллер і партнери" до ФДМ з вимогою скасувати результати конкурсів.

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