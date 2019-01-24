У ФДМ назвали можливу дату початку великої приватизації

Фото: колаж (РБК-Україна)

Починати приватизацію поки невигідно нікому

Велика приватизація в Україні може початися не раніше середини літа 2019 року. Про це в коментарі РБК-Украина повідомило джерело у Фонді держмайна.

"Це нікому не вигідно. Якщо розблокують суди, Кабмін затвердить, то чисто теоретично можна в середині - наприкінці літа провести продаж. Але поки я не бачу, щоб процес рухався", - сказав спіразмовник.

На його думку, блокада приватизації в Україні - це частина війни між Банковою і прем'єром за контроль над урядом.

Як зазначив співрозмовник РБК-Украина, знайомий з ситуацією у великій приватизації, конкурс з продажу "Центренерго" в грудні 2018 року був зірваний навмисно. За його словами, у Фонді держмайна цей процес контролює заступник голови ФДМ Володимир Державін - колишній помічник впливового народного депутата Ігоря Кононенка.

"Раніше так було, що наближені до влади олігархи купували стратегічні підприємства, зараз люди жадібні, вони хочуть не купувати, а брати в оренду, просто їх використовувати. У Ігоря Кононенка немає зайвих шести мільярдів, навіщо йому його купувати, якщо воно і так зараз працює на нього. На "Центренерго" купа проблем, його треба ремонтувати, модернізувати, залучати інвестиції. Вони його і не збиралися купувати, але не хотіли втрачати можливість ще півроку на ньому заробляти", - говорить джерело.

Нагадаємо, що у 2018 році до державного бюджету від приватизації державного майна надійшло лише 0,3 млрд грн, що становить 1,4% від початкового плану (21,3 млрд грн).

У Меморандумі з МВФ міститься норма про приватизацію ряду державних компаній протягом 2019 року. Згідно з документом, продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" мають відбутися у першій половині 2019 року.