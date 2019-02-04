ФФУ прибрала профіль Ракицького зі складу збірної України

Серед футболістів національної команди гравця "Зеніту" не знайшлося

Федерация футбола Украины (ФФУ) внесла изменения в список игроков сборной Украины на своем официальном сайте, убрав профиль Ярослава Ракицкого. Об этом сообщает ua-football.com.

Недавно футболист перешел из донецкого "Шахтера" в российский "Зенит".

При этом в команде значатся игроки, которые играли или очень давно, или вообще не дебютировали еще в команде: Евгений Хачериди, Павел Лукьянчук, Эдуард Соболь, Андрей Цуриков.

Ранее главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко отказался комментировать ситуацию с трансфером Ракицкого.

До этого в самом ФФУ заявляли, что вопрос привлечения игрока "Зенита" к играм за сборную будет заниматься исключительно тренерский штаб команды.

Напомним, полузащитник львовских "Карпат" Марьян Швед подписал контракт с "Селтиком", став первым в истории шотландского клуба украинским футболистом.