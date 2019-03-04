Опублікований календар матчів збірної України у 2019 році

У команди Шевченка заплановано 10 зустрічей

Стал известен календарь матчей сборной Украины по футболу на 2019 год. Как сообщается в Facebook Федерации футбола Украины, у команды Андрея Шевченко запланировано 10 встреч.

Первый поединок национальная сборная проведет 22 марта в рамках квалификации Евро-2020 с Португалией на выезде, а завершит год сборная выездной игрой с Сербией 17 ноября. Всего команда проведет 8 официальных матчей в отборе на чемпионат Европы по футболу 2020 года.

Также дважды "сине-желтые" сыграют в товарищеских встречах: 14 ноября против команды Эстонии, соперник на игру 10 сентября еще уточняется.

Фото facebook.com/UaNationalFootball

Напомним, сборная Украины начала 2019 год с потери двух позиций в рейтинге ФИФА.