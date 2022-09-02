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Фейкового "заступника мера" Маріуполя підозрюють у державній зраді

Фото: Фейкового "заступника мера" Маріуполя підозрюють у державній зраді (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Депутат Маріупольської міськради від партії "ОПЗЖ" добровільно обійняв посаду "заступника голови адміністрації Маріуполя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

За даними слідчих, підозрюваному доручили займатись залишками комунального транспорту, які вцілили, попри обстріли російської армії.

"Зокрема організував проведення інвентаризації транспортних засобів, які належали КП "Зеленстрой" з метою їх подальшого використання незаконною окупаційною владою", - йдеться у повідомленні.

Також колишній депутат займається реєстрацією та взяттям на облік так званих "комунальних підприємств" в окупованому Маріуполі.

Йому заочно оголосили про підозру у державній зраді, за що екс-депутат може отримати довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що трьох екс-поліцейських Маріуполя підозрюють у супроводі військових колон РФ.

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