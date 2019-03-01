Лютий 2019 року у Києві увійшов до десятки найтепліших в історії

Середня температура перевищила норму майже на 5 градусів

Средняя температура воздуха февраля в Киеве составила 0,6 градусов, что выше климатической нормы на 4,8 градуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории.

Как отметили в обсерватории, февраль 2019 года вошел в десятку самых теплых за 139 лет наблюдения в Киеве.

По данным климатологов, холоднее всего было 23 февраля, когда минимальная температура опустилась до 7,7 градусов мороза, а теплее всего - 28 числа, когда максимальная температура поднялась до 11,2 градусов тепла.

Осадков в Киеве выпало 34 мм, что составило 74% климатической нормы.

Как сообщало РБК-Украина, 17 февраля в Киеве был зафиксирован первый температурный рекорд в 2019 году. Среднесуточная температура впервые за 139 лет наблюдений составляла 4,6 градусов тепла, что на 0,1 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня, которое было зафиксировано в 1974 году.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, 13 ноября 2018 года в Киев пришла метеорологическая зима, которая в этом году пришла в столицу на месяц раньше прошлогодней.