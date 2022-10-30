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Ферстаппен триумфовал на Гран-при Мексики и побил рекорд Формулы-1 по победах в сезоне

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Мехико, Воскресенье 30 октября 2022 23:46
Ферстаппен триумфовал на Гран-при Мексики и побил рекорд Формулы-1 по победах в сезоне Фото: Макс Ферстаппен не подпустил Льюиса Хэмилтона (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппен завершился этап Королевских автогонок на автодроме в Мехико.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

На старте действующий чемпион сумел уберечь лидерство от посягательств конкурентов. Неудачником первых сотен метров дистанции стал Расселл ("Мерседес"), которого обошел партнер по команде Хэмилтон и Перес из "Ред Булла". Этот порядок продержался до волны пит-стопов.

Первыми в боксы поехали пилоты "Ред Булла", которым прочили по два пит-стопа. Но выносливость резины во время гонки позволила "красным быкам" перейти на стратегию с одним посещением боксов, как ранее планировали в "Мерседесе". Как следствие, после 35-го круга с пит-стопом Расселла наверху снова оформилась четверка лидеров в составе Ферстаппена, Хэмилтона, Переса и самого британца.

Долгое время разрывы между пилотами были стабильными. В частности, нидерландец держал 7-кратного чемпиона на расстоянии 9-10 секунд, тот опережал мексиканского пилота ориентировочно на 2 секунды, а Расселл от него отстал еще на 5-6 секунд.

В конце концов, желаемую интригу на финише болельщики так и не дождались – топ-четверка финишировала на местах, на которых закрепилась еще после первого круга. За ними спокойно завершили гонку пилоты "Феррари" Сайнс и Леклер. Дополнили топ-10 Риккардо, Окон, Норрис и Боттас.

Для Ферстаппена победа на трассе братьев Родригес стала 14-й в нынешнем сезоне. Этот результат позволил побить рекорд Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, ранее побеждавших по 13 раз за сезон.

Классификация Гран-при Мексики-2022:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Льюис Хэмилтон (+15.186)
  3. Серхио Перес (+18.097)

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