Фестиваль OldCarLand 2-3 мая пройдет в музее "Колеса Истории": главные новинки

Для посетителей весеннего фестиваля организаторы подготовили сразу несколько тематических экспозиций и национальных премьер.

Общая тема фестиваля - это важнейший юбилей для всех поклонников автомобилей, а именно 140-летие первого авто Карла Бенца. Наиболее яркой составляющей Old Car Land станет экспозиция американской и европейской автомобильной классики мировых брендов - от экстравагантных 30-х до технологичных 90-х.

2 и 3 мая посетители смогут увидеть автомобили, которые почти 100 лет назад передвигались по дорогам мира. Более того, их владельцы с радостью продемонстрируют технические особенности машин. Среди ожидаемых авто - бронированные Mercedes-Benz, эксклюзивные Cadillac, представительские Lincoln и др.

Также посетители Old Car Land смогут стать участниками грандиозного празднования 50-летних юбилеев сразу нескольких культовых машин, среди которых Volkswagen Golf GTI и Porsche 924. Среди анонсированных экспонатов - лимитированные версии, машины с ярким тюнингом и отлично восстановленные экземпляры.

Кроме того, в рамках весеннего фестиваля откроется выставка исторических педальных автомобильчиков, в которой будут представлены экспонаты от 50-х годов прошлого века и до наших дней.

OldCarLand также станет площадкой для презентации новой исторической книги известного автомобильного историка и энтузиаста Владимира Винника.

Среди других активностей мероприятия - дополненная экспозиция классических грузовых авто и автобусов, обновленная выставка масштабных моделей мировых и украинских производителей и тому подобное.