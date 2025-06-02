Ферстаппен vs Рассел: пилоты не сдерживают эмоций после скандала на Гран-при Испании

Что произошло на Гран-при Испании

В воскресенье, 1 июня, за три круга до финиша, после рестарта гонки, Ферстаппен, разочарованный ходом событий, столкнулся с Расселом на пятом повороте.

Это произошло после того, как команда Red Bull приказала ему пропустить пилота Mercedes, поскольку тот ранее получил преимущество в гонке.

Однако Ферстаппен не хотел этого делать и ответил команде: "Нет". В конце концов он, похоже, согласился, сместившись с траектории на четвертом повороте, но затем резко затормозил и заблокировал переднее правое колесо, в результате чего произошло столкновение с болидом Mercedes, когда Расселл пытался его обогнать.

Расселл был ошеломлен и воскликнул в радиоэфир: "Что за х***ня?!" Эта реакция привлекла еще больше внимания из-за его предыдущей критики в адрес FIA относительно попыток ограничить нецензурную лексику в прямых трансляциях.

После этого судьи признали Ферстаппена виновным в столкновении, наложили на него 10-секундное штрафное наказание и добавили три штрафных балла, что довело общее количество до 11 из 12 возможных перед дисквалификацией на одну гонку.

Что сказал Ферстаппен после гонки

Макс взял на себя ответственность за этот эпизод.

"У нас была интересная стратегия и хорошая гонка в Барселоне, пока не появилась машина безопасности. Наш выбор шин на финиш и некоторые события после рестарта подпитали мое разочарование, что привело к маневру, который был неправильным и не должен был произойти", - написал пилот Red Bull.

Он также отметил, что "всегда отдает все ради команды, но эмоции могут зашкаливать".

"Мы выигрываем вместе, и проигрываем вместе. Увидимся в Монреале", - резюмировал гонщик.

Реакция Рассела на действия Ферстаппена

Вместе с тем этот инцидент вызвал волну критики в среде Формулы-1.

Рассел заявил, что действия Ферстаппена казались преднамеренными, а бывший чемпион мира Нико Росберг призвал к дисквалификации Ферстаппена, назвав его маневр "ужасным".

На вопрос, следует ли дисквалифицировать Ферстаппена, Джордж ответил "абсолютно, если это действительно было преднамеренно", ведь "нельзя намеренно врезаться в другого пилота".

"Это выглядело очень преднамеренным. Я не раз видел подобное в симуляторах гонок и на iRacing, но никогда - в Формуле-1. Это что-то новое. Жаль, потому что Макс - один из лучших гонщиков мира. Но такие маневры - абсолютно лишние. Это играет против него. Это печально для всех юных фанов, которые смотрят на нас и мечтают стать пилотами Формулы-1", - сказал Рассел после заезда.

После этого инцидента Ферстаппен опустился на третье место в общем зачете чемпионата, отставая на 49 очков от лидера Оскара Пиастри.

Следующие гонки в Канаде и Австрии станут решающими для него, поскольку любое дальнейшее нарушение может привести к дисквалификации на одну гонку.

Ферстаппен опустился на 3 место в зачете (x.com/F1)