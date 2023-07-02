Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии с лавиной штрафов для остальных пилотов

На старте этапа нидерландец удержался на первой позиции, хотя гонщик "Феррари" Леклер активно прессинговал соперника. Впрочем, постепенно Ферстаппен создал солидный гандикап от монегаска и остального пелотона.

Интрига в гран-при вернулась благодаря сейфти-кару. Леклер с партнером по "Феррари" Сайнсом заехали в боксы за свежей резиной, а Ферстаппен – нет. Однако после пит-стопа вскоре нидерландский пилот оказался сразу за испанцем из Скудерии и быстро его прошел. На 35-м круге настал черед Леклера.

В середине гонки львиная доля пилотов собрала целую коллекцию 5-секундных штрафов за нарушение границ трассы. В основном гонщики проезжали белую линию в 9-м и 10-м поворотах. В свою очередь второй пилот "Ред Булла" Перес героически пробивался вверх после провальной квалификации.

После второй волны пит-стопов первая пятерка сформировалась в составе Ферстаппена, Леклера, Сайнса, Норриса ("Макларен") и того же Переса. Последний и стал нарушителем спокойствия в последней трети этапа. Он сумел пройти Норриса и Сайнса и финишировал на подиуме после неудачной пятницы.

Ферстаппен к победам в воскресной гонке и субботнем спринте еще и прибавил 1 балл за самый быстрый круг. Дополнили топ-10 после пятерки лидеров Алонсо ("Астон Мартин"), Хэмилтон, Расселл (оба – "Мерседес"), пилот "Альпин" Гасли и Стролл из "Астон Мартина". Следующий гран-при через неделю состоится в британском Сильверстоуне.

Классификация Гран-при Австрии-2023: