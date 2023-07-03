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ФИА переписала итоги Гран-при Австрии: 8 пилотов получили новые штрафы

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Шпильберг, Понедельник 03 июля 2023 10:12
ФИА переписала итоги Гран-при Австрии: 8 пилотов получили новые штрафы Фото: Карлос Сайнс потерял очки из-за кабинетных решений (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Девятый этап сезона-2023 в Формуле-1 на автодроме в австрийском Шпильберге не завершился после клетчатого флага. Международная автомобильная федерация (ФИА) удовлетворила протест "Астона Мартина" на итоговые результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

На протяжении всей гонки стюарды проверяли правильность прохождения гонщиками дистанции круга. Особое внимание было приковано к девятому и десятому поворотам, где пилоты часто выезжали за пределы трассы.

Финишировавший четвертым гонщик "Феррари" Карлос Сайнс и ряд других пилотов получили 5-секундные штрафы еще во время гонки. Однако после финиша "Астон Мартин" подал протест с призывом проверить все возможные нарушения и выписать новые наказания. В конце концов, ФИА предложение конюшни поддержала.

После дополнительного просмотра сомнительных эпизодов новые штрафы получили 8 гонщиков. Сайнс и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон ("Мерседес") получили по +10 секунд до итоговых результатов. В свою очередь Эстебан Окон из "Альпин" стал настоящим рецидивистом – еще 4 штрафа на 30 секунд в целом.

Полученные после Гран-при Австрии-2023 штрафы:

  • Карлос Сайнс ("Феррари") – 10 секунд
  • Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 10 секунд
  • Пьер Гасли ("Альпин") – 10 секунд
  • Алекс Албон ("Уильямс") – 10 секунд
  • Эстебан Окон ("Альпин") – 5 секунд
  • Эстебан Окон ("Альпин") – 10 секунд
  • Эстебан Окон ("Альпин") – 5 секунд
  • Эстебан Окон ("Альпин") – 10 секунд
  • Логан Сарджент ("Уильямс") – 10 секунд
  • Ник де Вриз ("Альфа Таури") – 10 секунд
  • Ник де Вриз ("Альфа Таури") – 5 секунд
  • Юки Цунода ("Альфа Таури") – 5 секунд

Как следствие, Сайнс в итоговом зачете пилотов потерял две позиции, а Хэмилтон и Гасли – по одной. Выгодоприобретателями целой коллекции штрафов стали гонщик "Макларена" Ландо Норрис (поднялся на 4-е место с пятого) и два пилота "Астон Мартина" – Фернандо Алонсо (5-е вместо шестого) и Лэнс Стролл (9-е вместо десятого).

ФИА переписала итоги Гран-при Австрии: 8 пилотов получили новые штрафы

К слову, ранее "Феррари" возглавил рейтинг самых дорогих команд Формулы-1.

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