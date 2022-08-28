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Ферстаппен переміг на Гран-прі Бельгії після старту зі сьомого ряду решітки

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Спа, Неділя 28 серпня 2022 17:33
Ферстаппен переміг на Гран-прі Бельгії після старту зі сьомого ряду решітки Фото: Макс Ферстаппен і Серхіо Перес мчать до переможного дубля (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Видовищною перемогою пілота "Ред Булла" Макса Ферстаппена завершився бельгійський етап сезону-2022 у Формулі-1 на автодромі "Спа-Франкоршам".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Старт виявився найцікавішим відрізком гран-прі. Принаймні, для нейтральних уболівальників. На перших сотнях метрів дистанції Алонсо та Хемілтон обійшли Переса, але британець відверто в'їхав в іспанського ветерана згодом і вибув із перегонів.

Цей та інші інциденти на 1-му колі спровокували появу автомобіля безпеки. Він зібрав пелотон за собою і нівелював усю перевагу, яку створив у дебюті лідер Сайнс ("Феррарі"). Тим часом позаду торував собі шлях вгору чинний чемпіон Ферстаппен.

Уже на 6-му колі нідерландець, який стартував 14-м через штраф, обійшов Ріккардо та Феттеля і став 5-м. Далі жертвою Ферстаппена став Алонсо, а на 8-му колі він обійшов Расселла та став третім. Тим часом його конкурент у боротьбі за титул – Леклер ("Феррарі") – був лише 16-м.

Тим часом "Ред Булл" Ферстаппена вже було не зупинити. Нідерландський гонщик опинився на хвості партнера по команді Переса, а після того, як Сайнс поїхав у бокси, швидко пройшов мексиканця. Піт-стоп чемпіона відкинув його трохи назад, та вже за два кола Ферстаппен вдруге обійшов Сайнса.

"Феррарі" геть втратили темп. Сайнс швидко пропустив і Переса, а Леклеру, який нарешті дістався до топ-6, порадили... їхати повільніше, щоб мати шанси фінішувати бодай п'ятим. Зрештою, так і сталося. Монегаск побачив картатий прапор на 5-й сходинці позаду дуету з "Ред Булла", Сайнса та Расселла.

Та вже після фінішу виявилося, що Леклер перевищив швидкість на піт-лейні під час заїзду в бокси за кілька кіл до фінішу. Пілот "Феррарі" намагався забрати 1 очко за найшвидше коло, та натомість опинився у боротьбі з Алонсо, не показав хороший час і відкотився на 6-те місце за рішенням стюардів.

Доповнили топ-10 Окон ("Альпін"), Феттель ("Астон Мартін"), Гаслі ("Альфа Таурі") та Албон ("Вільямс"). Найшвидше коло залишилося у Ферстаппена – 1:49.354.

Класифікація Гран-прі Бельгії-2022:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Серхіо Перес (+17.841)
  3. Карлос Сайнс (+26.886)

Нагадаємо, що автовиробник Audi оголосив про приєднання до Формули-1 перед сезоном-2026.

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