Ферстаппен і Леклер стартуватимуть із хвоста пелотону в Бельгії: відома причина

Обидва пілоти отримають нові двигуни на етап на автодромі "Спа-Франкоршам". Нідерландець і монегаск використали "безкоштовні" заміни силових установок у сезоні-2022, тож будуть покарані втратою позицій на старті.

На болід Ферстаппена встановлять четвертий за ліком двигун. Натомість Леклер повинен отримати вже 5-й агрегат цьогоріч. Оновлена "Феррарі" гонщика матиме останню версію гібридної складової двигуна, генератор MGU-K, оновлену батерею та інші елементи.

Окрім лідерів чемпіонату, на втрату стартових місць наважилася ще низка пілотів. Оновлені боліди матимуть Ландо Норріс ("Макларен"), Естебан Окон ("Альпін"), Мік Шумахер ("Хаас") і Валттері Боттас ("Альфа Ромео"). Остаточно стартова решітка сформується за результатами кваліфікації у суботу.

Раніше німецький автовиробник Audi оголосив про приєднання до Формули-1 через чотири роки. Найімовірніше, компанія викупить частку в команді "Заубер" і постачатиме їй силові установки.