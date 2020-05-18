Ferrexpo призначила нового керівника замість Жеваго

Фото: Костянтин Жеваго (zhevago.info)

Жеваго знаходиться в розшуку у зв'язку з розтратою майна банку "Фінанси та Кредит"

Гірничодобувна компанія Ferrexpo призначила нового керівника замість Костянтина Жеваго, якого підозрюють у розтраті майна банку "Фінанси та Кредит". Новим виконуючим обов'язки генерального директора був призначений Джеймс Норт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ferrexpo.

"Рада директорів радий оголосити про призначення Джеймса Норта виконуючим обов'язки генерального директора Ferrexpo після завершення загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 28 травня 2020 року. Джим буде суміщати свою посаду головного операційного директора з посади виконуючого обов'язки генерального директора. Він не увійде до складу ради, але буде запрошений на всі засідання ради", - йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, колишній народний депутат Костянтин Жеваго був оголошений в розшук у жовтні 2019 року. Його підозрюють у розтраті майна одного з банків України. У грудні суд дозволив заарештувати Жеваго.

Зазначимо, Жеваго був власником банку "Фінанси і Кредит", стосовно нього розпочато процедуру примусового стягнення понад 1,5 млрд гривень. Його підозрюють у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах. У середині квітня Жеваго остаточно програв НБУ спір про борг на 1,5 мільярда.

Автор: Игорь Литвиненко