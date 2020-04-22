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Жеваго остаточно програв НБУ спір про борг на 1,5 мільярда

Новини » Економіка     22.04.2020 - 10:57
Жеваго остаточно програв НБУ спір про борг на 1,5 мільярда
Фото: Костянтин Жеваго (РБК-Україна)

Колишній власник банку "Фінанси та кредит" повинен повернути кредит рефінансування

Верховний суд України 14 квітня відмовився задовольнити касаційну скаргу Костянтина Жеваго на рішення про стягнення з нього 1,539 млрд гривень боргу в якості поручителя банку "Фінанси та кредит". Про це йдеться в рішення суду, оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Суд залишив без змін постанову Київського апеляційного суду від 13 грудня 2019 року, який відмовився задовольнити апеляцію Жеваго на рішення Шевченківського районного суду Києва від 1 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, у 2015 році Костянтин Жеваго, який на той момент був власником банку "Фінанси та Кредит", уклав з НБУ договір поруки про погашення кредитів рефінансування за рядом кредитних договорів, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед НБУ.

У грудні 2015 року Національний банк звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку.

Шевченківський районний суд м. Києва 1 жовтня 2019 року ухвалив рішення щодо стягнення з колишнього власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн на користь Національного банку в рахунок погашення заборгованості банку за наданими раніше кредитами рефінансування, а у зустрічному позові Костянтина Жеваго про визнання недійсним договору поруки - відмовив.

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