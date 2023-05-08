Ферстаппен благодаря стратегии выиграл у Переса Гран-при Майами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

На старте этапа существенных изменений в первой десятке не произошло. Даже действующий чемпион Ферстаппен остался на начальной 9-й позиции. Но именно нидерландец впоследствии начал давать мастер-класс по обгонам.

На 4-м круге лидер общего зачета на стартовой прямой опередил сразу двух соперников – Леклера ("Феррари") и Магнуссена ("Хааса"). Еще через пять кругов он обошел пилота "Мерседеса" Расселла и Гасли из "Альпин". А после слома сопротивления Сайнса ("Феррари") на 14-м круге и Алонсо ("Астон Мартин") на 15-м Ферстаппен оказался на втором месте.

В лидеры же нидерландский гонщик вышел на 20-м круге, когда в боксы за резиной "хард" вместо "медиума" уехал его партнер по "Ред Буллу" Перес. Сам же Ферстаппен остался на "харде" на максимально длинный отрезок, чтобы обеспечить себе короткий интервал на "медиуме" под занавес гонки. В конце концов, пит-стоп он выполнил на 45-м круге.

И хотя выехал Ферстаппен вторым, но "съел" отставание от Переса всего за два круга. Длительной борьбы между партнерами не получилось. Мексиканец отчаянно защищался, но DRS на стартовой прямой помогла действующему чемпиону выйти вперед. Он оперативно оформил запас и уже не подпустил Переса к первой позиции.

В конце концов Ферстаппен одержал комфортную победу. Мексиканский пилот "Ред Булла" остался вторым. Дополнил подиум Алонсо. В топ-10 также попали Расселл, Сайнс, Хэмилтон, Леклер, Гасли, Окон и Магнуссен.

Классификация Гран-при Майами-2023: