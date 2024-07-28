Ферран-Прево принесла Франции олимпийское "золото" в маунтинбайке

32-летняя хозяйка трассы победила в пригороде Парижа. Она преодолела дистанцию за 1:26:02 часа.

Ферран-Прево "привезла" соперницам почти три минуты преимущества. В частности, вторая на финише американка Хейли Баттен отстала на 2:57 минуты. Третьей стала шведская велосипедистка Йенни Рисведдс (+3:02).

Украинка Юлия Беломоина не финишировала. На пятом круге ее сняли с гонки из-за статуса круговой. Результат в Париже стал для отечественной атлетки худшим в карьере. В частности, на двух последних Играх она попадала в топ-10.

Олимпиада-2024, маунтинбайк, кросс-кантри, женщины:

Полин Ферран-Прево (Франция) Хэйли Баттен (США) Йенни Рисведдс (Швеция)

Накануне Грейси Браун выиграла золотую медаль для Австралии. Она победила в индивидуальной велогонке с раздельным стартом. Позади чемпионки остались британка Анна Хендерсон и Хлои Дайгерт из США.