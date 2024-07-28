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Ферран-Прево принесла Франции олимпийское "золото" в маунтинбайке

Фото: Полин Ферран-Прево не имела равных на дистанции (ucimtbworldseries.com)
Автор: Антон Федорцив

Французская велосипедистка Полин Ферран-Прево триумфовала в дисциплине кросс-кантри соревнований по маунтинбайку на Олимпийских играх 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

32-летняя хозяйка трассы победила в пригороде Парижа. Она преодолела дистанцию за 1:26:02 часа.

Ферран-Прево "привезла" соперницам почти три минуты преимущества. В частности, вторая на финише американка Хейли Баттен отстала на 2:57 минуты. Третьей стала шведская велосипедистка Йенни Рисведдс (+3:02).

Украинка Юлия Беломоина не финишировала. На пятом круге ее сняли с гонки из-за статуса круговой. Результат в Париже стал для отечественной атлетки худшим в карьере. В частности, на двух последних Играх она попадала в топ-10.

Олимпиада-2024, маунтинбайк, кросс-кантри, женщины:

  1. Полин Ферран-Прево (Франция)
  2. Хэйли Баттен (США)
  3. Йенни Рисведдс (Швеция)

 

Накануне Грейси Браун выиграла золотую медаль для Австралии. Она победила в индивидуальной велогонке с раздельным стартом. Позади чемпионки остались британка Анна Хендерсон и Хлои Дайгерт из США.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 27 июля на Олимпиаде-2024.

Напомним, накануне футбольная сборная Украины победила Марокко в группе Олимпийских игр.

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Олимпиада 2024