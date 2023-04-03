ua ru
Пн, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Фермеры подготовились. Этим летом ожидается более богатый урожай овощей, - Высоцкий

Новина українською →
Понедельник 03 апреля 2023 11:34
Фермеры подготовились. Этим летом ожидается более богатый урожай овощей, - Высоцкий Фото: Фермеры подготовились. Этим летом ожидается более богатый урожай овощей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине в этом году ожидается значительно больший урожай овощей. Доступ к отечественному продукту должен возрасти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого в эфире телемарафона.

"Исторически крупнейшим промышленным кластером за последние десятилетия по производству лука, моркови была Херсонская и Запорожская области. К сожалению, с началом полномасштабной войны, в конце февраля, не удалось эту продукцию получить украинскому потребителю и также не успели фермеры в других регионах существенно нарастить", - пояснил Высоцкий.

По словам заместителя министра, в этом году фермеры успели подготовиться, из-за чего планируется возобновление выращивания овощей там, где последние годы этого не делали. В первую очередь речь идет об овощах борщевого набора, таких как лук и морковь.

"Поэтому уже с учетом нового урожая овощей, который будет собираться в конце лета, осенью этого года, будет значительно больше доступно отечественного продукта для украинского потребителя и больше мы не ожидаем такой сложной ситуации, которая сложилась этой зимой и весной", - добавил Высоцкий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине в последнее время подорожал популярный овощ, несмотря на то, что цена на него постепенно падала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Херсонская область Запорожская область
NEWS
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
DAILY
Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу