В Феодосии обстановка "взрыво-фееричная": Гуменюк о поражении "Новочеркасска"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос, какая обстановка в Феодосии, Гуменюк сказала: "Очевидно фееричная. Я бы даже сказала взрыво-фееричная. Потому что действительно взрыв был мощный, детонация долговременная, пожар масштабный".

По ее словам, сейчас нужно дождаться уточненных данных, поскольку проведенная боевая работа - это половина дела. "Дальше нужно собрать исчерпывающую информацию о ее результатах. Пока это все то, что наглядно", - сказала она.

Оценивая потери врага, кроме самого корабля, Гуменюк отметила, что такая большая детонация вызвана не просто топливом или боекомплектом самого корабля.

"Специфика больших десантных кораблей в том, что они используются сейчас врагом фактически постоянно как логистические объекты, как транспортировка важных грузов. То, что они не могут позволить другим способом. Помним, что у них есть сложности и с использованием и славного Керченского моста, и других транспортно-логистических маршрутов. Итак, вполне вероятно, что это был некий "рождественский подарок". Полностью упакованный", - сказала она.

Последствия для российского флота

Гуменюк также сообщила, что россияне не использовали ракетоносители в Черном море долгий период.

"Свыше трех недель не выводили их на дежурство. Потом был один случай очевидный для проведения слаживания с тактической авиацией и потом очень быстрый заведение снова в пункт базирования. Мы знаем, что они сейчас рассредоточили сейчас свои корабли по разным портам, по разным бухтам. В большинстве они сосредоточены в Новороссийске. И вот такая "неосмотрительность" с Феодосией. Допуская, что это достаточно далеко, они теперь знают, что "далеко" для нас - это недостаточно далеко", - отметила она.

Ликвидация "Новочеркасска"

Напомним, сегодня ночью, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Впоследствии возник большой пожар в порту Феодосии.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".