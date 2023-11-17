Феномен электромобилей Tesla: в чем секрет их популярности

Сразу скажем: да, электромобили Tesla на сегодняшний день – если не лучшие, то одни из лучших. Хотя за этим утверждением стоит несколько нюансов, о которых следует знать, и о которых мы здесь поговорим.

Что такое Tesla

С точки зрения автомобильного сообщества, Tesla (в 2003–2017 гг. Tesla Motor) – компания-выскочка. Не имея ни имени, ни традиций, ни конструкторской школы, она уже первой своей моделью, спортивным Tesla Roadster, решительно заявила о себе. И таким образом прозондировав рынок, уже второй моделью, седаном Tesla Model S, не что-то там, а сразу основала новый сегмент – премиальных седанов на электроприводе. Мир тут же заговорил о новаторах из Tesla и электромобильном будущем человечества.

Но технические специалисты не заметили в машине особых новшеств – с точки зрения шасси Model S был типичным электромобилем. Но в нем было другое: смелость и размах.

У электромобилей малый пробег на одной зарядке? Мы предоставим "Модели Эс" огромную батарею, которой хватит на 400 – 600 км. Батарея долго заряжается? Мы сделаем сеть скоростных зарядных станций Tesla Supercharger – бесплатных! – по всей Америке. Развитая бортовая электроника часто "глючит"? Будем обновлять систему on line без участия владельца, когда только инженеры сочтут нужным. Из-за большой батареи машина получается тяжелой? Ничего, мы сделаем ее еще больше, чтобы вес аккумуляторов терялся на фоне общей массы… А еще мы нашпигуем свои машины всеми возможными и невозможными электронными функциями, от управления климатом через смартфон до автопилота…

Словом, в 2022 году Tesla выпустила 1,37 млн автомобилей – отметим, автомобилей не бюджетных, а дорогих и настолько специфических, что еще вчера мы назвали бы их нишевыми.

Чем они крутые

Да, любая Tesla – крутая машина. Но крутизна ее не в багато укомплектованном интерьере, а в технических возможностях.

Обычных потребителей поражает динамика автомобилей этой марки. Так, тяжелый семейный седан Model S может ускоряться до 100 км/ч за 2,4 – 4 секунды (в зависимости от версии), то есть на уровне болидов Formula 1! Отметим, что никакого технического секрета здесь нет, всего-навсего конструкторы, имея в своем арсенале батарею большой емкости, не стали искусственно ограничивать динамику для сохранения заряда.

Автомобиль-гаджет. Все системы Тесла, от силовой установки до замка багажника, завязаны на бортовой компьютер. Такое решение имеет свои минусы, но когда машина не старая и все работает как следует, владельцу это безразлично. А производителю это дало возможность централизовать управление, в результате у него есть возможность, например, дистанционно корректировать и обновлять софт, а потребитель, скажем, может управлять многими функциями машины удаленно через смартфон. Ну и знаменитый автопилот Tesla тоже не был бы таким передовым без сплошной компьютеризации технической платформы.

Автопилот. Система Tesla Autopilot и пакет Full Self-Driving (FSD), которые на “тесловских” моделях называют автопилотом, конечно, не безупречны, потому что не дают возможности машине ехать без участия водителя. По крайней мере, так заявляется официально. Но мы не можем не отметить смелость и решительность Tesla в их широком внедрении в жизнь. Пока другие автопроизводители десятилетиями проектируют и испытывают свои так называемые автономные автомобили, серийные Тесла катаются со своими автопилотами по всему миру. Официально компания позиционирует свои системы как помощников водителя, играющего главную роль в управлении машиной. При этом автомобиль не считается полностью автономным (самоуправляемым).

И тем не менее, машина с FSD сегодня может выполнять следующие действия:

Самостоятельно менять полосы движения и выбирать лучшую по ее мнению полосу;

Самостоятельно парковаться;

Определять сигналы светофора и останавливаться на красном;

Идентифицировать дорожные знаки с участием навигатора;

Идентифицировать препятствия на дороге – пешеходов, встречные и попутные машины – и реагировать на них;

Подъезжать к водителю на парковке по вызову со смартфона (опция Summon).

Вероятно, последняя функция наиболее эффектна и реально полезна. Например, вы вышли из магазина с пакетами или тележкой покупок, и вам не нужно шагать к машине с этим грузом – она сама подъедет к вам. В Америке дальнобойность Summon 50 метров, на европейских версиях ограничена 6 метрами.

Примечательно, что указанная FSD – это не система, а сервис, пакет, который можно заказывать через мобильное приложение за ежемесячную плату $99–199.

Что у Tesla плохого

Бесспорно, недостатки у всех четырех моделей Тесла есть, и мы чуть ли не еженедельно слышим о них в выпусках новостей. Каждый раз резонанс приобретают сообщения о тяжелых ДТП "по вине автопилота Tesla". Эти машины так же, как другие попадают в аварии. Между тем, следует понимать, что некоторые обвинения либо надуманы, либо чрезмерно распиарены: поскольку передовой бренд постоянно в центре внимания, любой инцидент с ним попадает в фокус внимания журналистов и блоггеров.

Расследование подобных "громких" аварий проводят судебные органы и американский государственный орган NHTSA – Национальное управление безопасностью движения на автотрассах. Во многих случаях нет доказательств, что автопилот в момент ДТП был включен. Следствие часто обнаруживает, что автопилот работал, но водитель не держал руль и смотрел в планшет или смартфон, а не на дорогу, чем нарушал условия пользования системой. Конечно, нельзя утверждать, что автопилот никогда не бывает виноват. Но по итогам многих расследований Tesla не получила других обвинений, кроме обвинения в неправильном позиционировании Tesla Autopilot и Full Self-Driving – мол, называть их автопилотом некорректно, поскольку это система помощи водителю.

Между тем, кроме всеобщего внимания и обсуждений в прессе, сообщения о неприятностях с машинами Tesla порой бьют по капитализации компании-производителя. К примеру, после первого случая с пожаром Model S акции компании на бирже упали на 9%, после другой истории со смертельным ДТП в Техасе, когда кресло водителя оказалось пустым, – на 6,5%.

Из реальных проблем этих машин отметим следующие:

высокая цена электромобилей Tesla. Хотя с появлением Model 3 (цена в США после последнего снижения летом 2023 года - 37 800 долларов) это утверждение касается не всех моделей;

строгая on-line привязка автомобиля к производителю. Многим владельцам это безразлично, но в случае некоторых ремонтов или усовершенствований это может представлять проблему.

Стоит ли покупать Tesla

Конечно, стоит. Эти машины надежны и удобны, кроме того, водитель даже самой дешевой версии получает удовольствие от вождения. Но как и при выборе любого другого товара, вы должны быть уверены, что вам нужен именно он. А Tesla при всех своих реальных преимуществах является электромобилем и имеет типичный для него перечень недостатков. И кстати, некоторые классические премиальные марки авто последние год-два уже подтянулись до уровня “Тесл” и могут конкурировать с ними. Это мы к тому, что у желающего приобрести высокоэффективный премиальный электромобиль выбор уже не ограничивается только “Теслами”.

Если коротко

Весь проект Tesla – наглядный пример того, во что упорно превращается автомобиль как транспортное средство: развитие направлено на упрощение пользования, транспорт становится более дружественным к потребителю. При всех принципиальных недостатках электромобилей именно "Теслы" пользуются успехом и растущим спросом, ведь они предлагают понятные и приятные для современного человека вещи: самое простое управление движением, гаджетоподобный интерфейс человек – автомобиль и дешевая “заправка”. А те видовые проблемы, которые пока свойственны электромобилям как таковым, Tesla преодолела по-американски просто – деньгами. За счет большой цены удалось решить многие чисто электромобильные недостатки. Когда их удастся преодолеть не деньгами, а технологиями, на подобные "Теслам" машины пересядем мы все.