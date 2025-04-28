Феномен "Днепра": почему за рубежом любят мотоциклы КМЗ

Еще несколько лет назад знающие люди могли заметить, как из Украины целенаправленно вывозятся тяжелые мотоциклы производства киевского мотозавода КМЗ. Кому в Европе могли понадобиться эти архаичные подержанные байки с громоздким боковым прицепом?

Фотографии с частных площадок в приграничной зоне стран, с которыми граничит Украина, могут удивить даже бывалого байкера: на площадках - десятки тяжелых мотоциклов явно украинского происхождения. "Касики", МТ, "Днепра" последних поколений. В основном подтоптанные, но немало в неплохом состоянии, совсем не уникальные, массовые и многотиражные, не ретрораритеты - для чего они нужны европейцам?

Почему именно "Днепра"

На самом деле, мотоциклы так называемого тяжелого класса типа МТ(мотоциклтяжелый) и их предшественники линейки "К" не кажутся раритетами только нам, тем, кто еще вчера видел их на дорогах. С точки зрения жителей развитых стран это как минимум живая реплика - изделие, которое собой воспроизводит какие-то древний образец.

Тяжелые мотоциклы с боковым прицепом - коляской, так называемые "касики", МТ и "Днепра" производства Киевского мотозавода в свое время были очень популярны в Украине. И они фактически чуть ли не все годы выпуска (1951 - 2012 гг.) были ни чем иным как репликами, потому что до последнего мало чем отличались от своего прототипа - немецкого BMW R71 образца 1935 года.

Вдобавок особого шарма этим серьезным машинам придает редкий на сегодня тип компоновки двигателя объемом 0,75 и 0,65 л - оппозитный, с цилиндрами, которые расположены горизонтально и работают навстречу друг другу.

Куда везут "Днепра"

По этим двум причинам К-750, К-650 КМЗ, МТ "Днепр" в наши дни интересны фанатам мототранспорта - коллекционерам, байкерам, путешественникам, экстремалам всего мира. Деньги, за которые они могут приобрести эти старые "оппозиты" у украинских владельцев, по европейским понятиям являются сущими копейками. Зато они получают ценный материал для построения кастомных байков, реплик, реставрации мотоциклов "в оригинал" или стилизаций в винтажном духе. В первую очередь ценятся ранние мотоциклы серии К-750 с нижнеклапанными двигателями, версии КМЗ с рычажной передней подвеской и модификации МТ-12 и МТ-16 с двумя ведущими колесами.

Для мастерских кастомайзинга и тюнинг-ателье украинский вторичный рынок удобен невысокими ценами и широким выбором экземпляров, так как у нас и сегодня можно купить как М-72 1950-х годов в комплектном состоянии, так и поздние версии военных комплектаций МВ(мотоцикл военный) с нижнеклапанным мотором и с ведущим колесом коляски.

Для украинских потребителей эти мотоциклы - всего лишь обычные подержанные транспортные средства, совершенно непрактичные из-за чрезмерного аппетита двигателя и дефицита качественных запчастей. При том что в более развитых соседних странах такие мотоциклы вполне официально попадают в класс ретро с соответствующей прибавкой к ценнику.

Еще один существенный аспект, который снижает цену и расширяет предложение - тот факт, что многие подержанные оппозитники в Украине имеют проблемы с документами. То есть техпаспорт чаще всего они имеют, но живого юридического владельца - нет. Следовательно, узаконить такое транспортное средство в нашей стране официально невозможно, при том что во многих европейских странах этот момент не имеет значения, так как ретротехника там проходит по отдельной категории и даже получает особые ретро-номера.

Вкратце

Если вы, начитавшись об интересе иностранцев к нашим байкам, захотите приобрести и себе такого, должны вас предупредить об одном нюансе. У "Днепра" и его собратьев из киевской когорты оппозитников есть немало соблазнительных преимуществ, однако учтите, что у них есть другая, обратная сторона. Купив себе К-750 или более свежий МТ, будьте готовы пережить легкое разочарование. Когда вы начнете ездить на желанном байке, выяснится, что в пользовании он не настолько хорош.

Он будет трудно заводиться, ломаться в каждом выезде, потреблять по целому баку бензина и все время нуждаться в качественных запчастях и регулировках. Однако, это нормально для любой ретротехники, тем более что сам дедушка "Днепр" никогда не был идеальным как повседневный транспорт. И при том в наше время, имея деньги и время, вполне реально сделать этот мотоцикл пригодным к использованию в виде транспорта выходного дня - так, чтобы каждая поездка приносила максимально положительные впечатления.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.