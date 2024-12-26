"Феникс-party" для россиян: пограничники показали уничтоженную технику РФ в Харьковской области
На Харьковском направлении украинские пограничники устроили "Феникс-party" для оккупантов и уничтожили значительное количество техники, складов и живой силы противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
Бригада "Месть" продолжают уничтожать вражеские склады и технику.
Сообщается, что за неделю были уничтожены
- вражеские танки Т-72 и бронетехнику.
- российские склады боеприпасов и пункты управления беспилотными летательными аппаратами.
Кроме этого, была ликвидирована живая сила врага.
"Горят Т-72, броневики, склады, пункты управления БпЛА и пехота. И это только часть результатов РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" за неделю", - отметили в ГПСУ.
Потери оккупантов
Украинские военные продолжают держать оборону, давая отпор агрессору. По данным Генштаба Украины, за минувшие сутки произошло 217 боев, а больше всего враг давил на Покровском направлении.
В частности, на Харьковском направлении россияне совершили три атаки в районе Волчанска.
Кроме этого, за прошедшие сутки оккупанты потеряли 1540 солдат.
Также украинские военные уничтожили:
- 2 танка;
- 10 боевых бронированных машин;
- 24 артиллерийские системы;
- 1 средство ПВО и не только.
В целом, как сообщал Генштаб, потери россиян за время полномасштабного вторжения превысили 780 тысяч единиц живой силы.
Также ранее мы сообщали о том, что ГПСУ самостоятельно закупит необходимое вооружение на 23 млрд гривен, чтобы продолжить осуществлять оборону страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.