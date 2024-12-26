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"Феникс-party" для россиян: пограничники показали уничтоженную технику РФ в Харьковской области

Четверг 26 декабря 2024 13:29
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"Феникс-party" для россиян: пограничники показали уничтоженную технику РФ в Харьковской области Фото: пограничники показали уничтоженную технику РФ в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

На Харьковском направлении украинские пограничники устроили "Феникс-party" для оккупантов и уничтожили значительное количество техники, складов и живой силы противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Бригада "Месть" продолжают уничтожать вражеские склады и технику.

Сообщается, что за неделю были уничтожены

  • вражеские танки Т-72 и бронетехнику.
  • российские склады боеприпасов и пункты управления беспилотными летательными аппаратами.

Кроме этого, была ликвидирована живая сила врага.

"Горят Т-72, броневики, склады, пункты управления БпЛА и пехота. И это только часть результатов РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" за неделю", - отметили в ГПСУ.

Потери оккупантов

Украинские военные продолжают держать оборону, давая отпор агрессору. По данным Генштаба Украины, за минувшие сутки произошло 217 боев, а больше всего враг давил на Покровском направлении.

В частности, на Харьковском направлении россияне совершили три атаки в районе Волчанска.

Кроме этого, за прошедшие сутки оккупанты потеряли 1540 солдат.

Также украинские военные уничтожили:

  • 2 танка;
  • 10 боевых бронированных машин;
  • 24 артиллерийские системы;
  • 1 средство ПВО и не только.

В целом, как сообщал Генштаб, потери россиян за время полномасштабного вторжения превысили 780 тысяч единиц живой силы.

Также ранее мы сообщали о том, что ГПСУ самостоятельно закупит необходимое вооружение на 23 млрд гривен, чтобы продолжить осуществлять оборону страны.

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