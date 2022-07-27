"Фенербахче" – "Динамо": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Матч "Фенербахче" – "Динамо" відбудеться на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" 27 липня. Початок поєдинку о 20:00. Переможець пари пройде в наступний етап кваліфікації, де зустрінеться зі "Штурмом".

У цифровому мовленні T2 цього разу матч транслюватимуть. Ефір запланований на телеканалі 2+2. Щоправда, через рішення правовласника трансляція там ітиме з 15-хвилинною затримкою.

Натомість Setanta Sports покаже поєдинок у прямому ефірі та на власній OTT-платформі setantasports.com. Мовлення телеканалу на час матчу буде заблоковане на платформі MEGOGO, але залишиться у доступі в інших операторів.

Раніше провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на матч-відповідь у протистоянні "Фенербахче" та "Динамо". "Жовті канарки" залишилися фаворитом контор із солідним запасом.