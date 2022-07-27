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"Фенербахче" – "Динамо": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: Перший матч "Фенербахче" та "Динамо" видався бойовим (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Трансляція поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23 між стамбульським "Фенербахче" та київським "Динамо" буде доступна на території України.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Фенербахче" – "Динамо" відбудеться на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" 27 липня. Початок поєдинку о 20:00. Переможець пари пройде в наступний етап кваліфікації, де зустрінеться зі "Штурмом".

У цифровому мовленні T2 цього разу матч транслюватимуть. Ефір запланований на телеканалі 2+2. Щоправда, через рішення правовласника трансляція там ітиме з 15-хвилинною затримкою.

Натомість Setanta Sports покаже поєдинок у прямому ефірі та на власній OTT-платформі setantasports.com. Мовлення телеканалу на час матчу буде заблоковане на платформі MEGOGO, але залишиться у доступі в інших операторів.

Раніше провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на матч-відповідь у протистоянні "Фенербахче" та "Динамо". "Жовті канарки" залишилися фаворитом контор із солідним запасом.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Фенербахче" та "Динамо" в 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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