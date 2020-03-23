Федрезерв США оголосив про нові масштабні заходи підтримки економіки

Федеральна резервна система (ФРС) має намір використовувати весь свій набір інструментів для підтримки домогосподарств, підприємств і економіки США у зв'язку з пандемією коронавірусу, яка призвела до величезних труднощів у Сполучених Штатах і у всьому світі. Про це йдеться в заяві ФРС.

Як наголошується в заяві, агресивні заходи мають бути вжиті в державному і приватному секторах, щоб обмежити втрати робочих місць та доходів і сприяти швидкому відновленню.

Згідно із заявою, ФРС планує купувати казначейські облігації і цінні папери, забезпечені заставами (MBS), в обсягах, необхідних для забезпечення безперебійного функціонування ринків і трансмісії грошово-кредитної політики.

Крім того, ФРС розширить скупку бондів, поширивши її на агентські комерційні MBS, а також відкриє кредитні програми для роботодавців, споживачів і компаній на 300 млрд доларів.

Крім цього, на поточному тижні ФРС буде скуповувати облігації Казначейства на 75 млрд доларів в день і агентські MBS на 50 млрд доларів в день, а також встановила ставку пропозиції по одноденному і строковим репо на рівні 0,0%.

Нагадаємо, Bank of America попередив інвесторів, що рецесії в економіці США, викликаної коронавірусом, не можна уникнути і що вона вже почалася. За розрахунками банку, економіка США скоротиться на 12% у другому кварталі, а в цілому за рік ВВП впаде на 0,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, один з найбільших в світі інвестиційних банків Goldman Sachs прогнозує зниження світового ВВП у 2020 році на 1%, при чому це буде більш сильне скорочення, ніж після фінансової кризи 2008 року.