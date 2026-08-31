Федоров предложил США создать армию дронов в обмен на ракеты для Patriot

Что предложил Федоров

По словам Федорова, он будет "очень рад помочь Америке создать армию дронов" - особенно в обмен на перехватчики Patriot, которые нужны Украине, чтобы пережить зиму.

"Я готов пойти на такой обмен", - заявил он. Комментировать возможную встречу в Вашингтоне с представителями администрации Трампа Федоров отказался.

Новые должности за границей

Комментируя свое согласие стать советником министра обороны Италии, Федоров заявил, что стремится получить подобные консультативные должности и в других странах-партнерах - возможно, во Франции и США.

Фонд оборонных технологий

Экс-министр также рассказал о планах привлечь американские инвестиции в фонд оборонных технологий, который должен "написать новую историю" войны против России через создание и управление компаниями, разрабатывающими новое оружие.

Федоров ведет переговоры с "обилием" потенциальных инвесторов - венчурных капиталистов, частных лиц и американских технологических компаний, хотя не раскрыл деталей своей роли в управлении фондом или возможной личной финансовой выгоды.

По его оценке, Россия, вероятно, затянет войну еще на два-три года, и именно фонд должен разрабатывать самые современные решения для поля боя, передавая инвесторам опыт, который получила Украина.