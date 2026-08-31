Федоров предложил США создать армию дронов в обмен на ракеты для Patriot

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил о готовности помочь США создать "армию дронов" в обмен на поставки ракет-перехватчиков в системы Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Что предложил Федоров
По словам Федорова, он будет "очень рад помочь Америке создать армию дронов" - особенно в обмен на перехватчики Patriot, которые нужны Украине, чтобы пережить зиму.
"Я готов пойти на такой обмен", - заявил он. Комментировать возможную встречу в Вашингтоне с представителями администрации Трампа Федоров отказался.
Новые должности за границей
Комментируя свое согласие стать советником министра обороны Италии, Федоров заявил, что стремится получить подобные консультативные должности и в других странах-партнерах - возможно, во Франции и США.
Фонд оборонных технологий
Экс-министр также рассказал о планах привлечь американские инвестиции в фонд оборонных технологий, который должен "написать новую историю" войны против России через создание и управление компаниями, разрабатывающими новое оружие.
Федоров ведет переговоры с "обилием" потенциальных инвесторов - венчурных капиталистов, частных лиц и американских технологических компаний, хотя не раскрыл деталей своей роли в управлении фондом или возможной личной финансовой выгоды.
По его оценке, Россия, вероятно, затянет войну еще на два-три года, и именно фонд должен разрабатывать самые современные решения для поля боя, передавая инвесторам опыт, который получила Украина.
На днях стало известно, что экс-министр стал советником министра обороны Италии - он будет помогать стране развивать технологии современной войны в рамках совместных проектов в области цифровизации и defense tech. А новый министр обороны Украины Евгений Хмара, тем временем, раскрыл состав своей команды в Минобороны и рассказал, какие предложения обсуждал с самим Федоровым.
Ранее Федоров также заявлял, что президент Владимир Зеленский сам должен объяснить, что ему было известно о ситуации с коррупцией в ближайшем окружении. Кроме того, сообщалось, что Федоров получил четыре предложения по дальнейшей работе в команде президента, но отказался от всех.