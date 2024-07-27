Федоров показал робота для эвакуации раненых: его уже запустили в производство

Ratel Н разработали участники оборонного кластера Brave1. Робот может перевозить около 400 килограммов живой нагрузки, поэтому способен транспортировать сразу несколько человек.

Благодаря конструкции робот может двигаться по сложному рельефу, работает тихо, поэтому незаметен для врага. Ratel Н также оснащен ночными камерами для эффективного выполнения задач в условиях низкой видимости и ночью.

Машина может выполнять разные задачи. На робота можно установить РЭБ, мобильный пункт наблюдения, боевой модуль или разминировочную установку. Комплекс оснащен спутниковой связью, поэтому оператор может управлять им на большой дистанции.

"Ratel Н уже прошел полевые испытания и запущен в серийное производство - военные используют его и дают положительный фидбек", - отмечает Федоров.

Фото: в Украине запустили серийное производство работа Ratel Н (t.me/zedigital)