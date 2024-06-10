Федор Вениславский: Электронных повесток через электронные кабинеты не будет

Уже более трех недель как вступил в силу новый закон о мобилизации. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, согласно принятым изменениям, должны в течение 60 дней - до 16 июля обновить свои военно-учетные данные. Параллельно Кабмин на прошлой неделе финализовал постановление, предусматривающее категории предприятий и организаций, которые получат право на бронирование от мобилизации.

– Совпадает ли позиция Рады с той позицией, которая изложена в постановлении Кабмина по бронированию?

– Судя по тому анонсу, который делал замминистра экономики Игорь Фоменко, концептуально те вещи, которые были принципиально важны для членов комитета и которые мы хотели увидеть в постановлении о бронировании, соблюдены. Предприятия оборонно-промышленного комплекса, энергетические предприятия могут быть до 100% забронированы.

– В каком формате была привлечена Рада к разработке механизма бронирования?

– Когда мы рассматривали на комитете законопроект о мобилизации, с участием и представителей Министерства обороны, и Министерства экономики, и Министерства финансов, и Министерства образования и науки, мы обсуждали и определяли концептуальные рамки, которые затем должны быть соблюдены в новом постановлении о критериях бронирования.

Сейчас, например, самая чувствительная дискуссия была по поводу бронирования сотрудников органов Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На заседании комитета мы обращали внимание, что следует отнести полицию из категории тех, кто имеет право на отсрочку, в категорию тех, кто должен быть забронирован. Но при этом они должны быть 100% забронированы. Мы на комитете пришли к согласию, что нельзя усиливать Вооруженные силы за счет деятельности Нацполиции, которая обеспечивает такую важную составляющую нацбезопасности как правопорядок и борьба с преступностью. Поэтому мы настаивали, что это должно быть 100%.

О работниках ГСЧС мы не вели дискуссии. Но Кабинет министров Украины и задействованные министерства уверяли нас, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подпадает под две категории, которые предусмотрены для бронирования.

– То, что позволят бронировать не 100%, а до 90% работников ГСЧС и полиции – приемлемо для Рады?

– Думаю, это приемлемо, поскольку в Национальной полиции, как и в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, работают не только полицейские или спасатели, но и другие государственные служащие, вспомогательный персонал. И если они не критически важны для функционирования этих органов, то я не вижу проблем для того, чтобы они были мобилизованы. Но это будет определяться в процессе соответствующей коммуникации между Министерством внутренних дел и Министерством обороны, Министерством экономики.

– Как, согласно новым правилам бронирования, будет определяться, критически важное частное предприятие или нет?

– У нас нет никакой разницы между государственным и частным предприятием. Если с точки зрения конкретного министерства, к предмету ведения которого относится деятельность этого предприятия, оно будет признано критическим, то работники предприятия будут иметь право на бронирование. Причем в тех объемах, которые предусмотрены этим постановлением. То есть постановление не разграничивает, что в энергетической сфере только государственные или коммунальные предприятия имеют право на 100% бронирование. Имеют право и частные предприятия, которые занимаются энергетическим оборудованием, восстановлением энергетики, фортификационными сооружениями.

Но конкретный перечень критически важных предприятий будет определять конкретное министерство и подавать эту информацию в Министерство экономики. Когда мы говорим о предприятии ВПК, то ключевыми вещами является наличие государственных контрактов на выполнение тех или иных работ, продукции, образцов вооружения, боеприпасов и т.д. И действующий контракт дает основания вместе с другими обстоятельствами, говорить о том, что предприятие будет критически важным.

– Например, сеть продуктовых супермаркетов – как она узнает, подпадает ли она под критерии бронирования или нет? Ей нужно обратиться в соответствующее министерство?

– Предприятие обращается в соответствующее министерство, демонстрирует, что оно подпадает под те критерии, которые мы предусмотрели и в законе, и сейчас – постановлением Кабинета министров. А дальше министерство проверяет и вносит это предприятие в перечень критически важных, что является основанием для дальнейшего бронирования работников в объемах, определенных постановлением.

Но мы обращали внимание при работе над законом о мобилизации, что не могут быть ситуации, когда работники торговых супермаркетов – например, уборщики – на 100% забронированы. Потому что есть ряд должностей на предприятии, которые не являются критически важными для его функционирования. Во-вторых, есть много профессий, которые могут быть замещены либо не военнообязанными, либо женщинами.

Поэтому мы обращали внимание Кабинета министров, Министерства экономики, чтобы таких случаев, которые будут иметь социально негативную реакцию, не допускать и чтобы не было таких злоупотреблений.

– Правильно ли я понимаю, что отдельные предприятия будут иметь возможность забронировать 100% военнообязанных, а отдельные – до 50%?

– Совершенно правильно. Это зависит от того, к какой сфере относится то или иное предприятие. Если мы говорим о сфере ОПК, энергетическом комплексе, критической инфраструктуре, то там может быть забронировано до 100% военнообязанных.

– Будет ли бронирование для предприятий, осуществляющих международные перевозки?

– Они точно будут забронированы, вопросы только в объемах бронирования. У нас на заседании Верховной рады во время часа вопросов правительству называли количество предприятий, которые занимаются грузовыми и пассажирскими международными и внутренними перевозками – их десятки тысяч. Надо очень важно подходить для того, чтобы, с одной стороны, не потерять возможность функционирования таких предприятий. С другой – оставить возможность пополнять наши Вооруженные Силы и Силы безопасности и обороны.

– Отказались ли в Раде и правительстве от идеи экономического бронирования?

– Во время часа вопросов к правительству в пятницу это был один из вопросов от народных депутатов. На него отвечал и министр экономики, и министр финансов, и замминистра экономики, и премьер-министр Украины.

Вопрос по экономическому бронированию рассматривается. Оно с точки зрения многих представителей исполнительной власти актуально, но каких-то уже наработанных алгоритмов, которые бы нам позволили сказать, что оно будет введено, пока нет. Более того, я не могу сказать, что это вопрос, который, скажем, абсолютно безболезненно пройдет в парламенте. Это очень сенситивный вопрос, он имеет очень много последствий с точки зрения социальной справедливости и соответствия Конституции. Поэтому я не думаю, что в очень краткосрочной перспективе этот вопрос будет решен.

Например, как я уже неоднократно говорил, по моей оценке, это может не соответствовать Конституции Украины, потому что будет нарушен принцип равенства. Наши коллеги из комитета экономического развития считают, что это нужно, потому что экономика нуждается в поддержке. И, введя экономическое бронирование, мы дадим стимул для развития экономики, что, в свою очередь, будет обеспечивать поступление налогов, за которые мы будем закупать оружие, выплачивать заработную плату и денежное обеспечение наших военных.

Этот вопрос очень сложный, неоднозначный, но говорить о том, что уже есть какие-то идеи, как его решить, на данный момент я не могу.

– С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Начали ли в нем просматриваться какие-то пробелы, недостатки или нюансы, которые требуют внесения дополнительных изменений либо в этот закон, либо в целом в действующее законодательство о мобилизации?

– Пока каких-то вопиющих проблем с этим законом нет. Был единственный момент. Мы в законе не учли нюанс относительно предприятий, подпадающих под критерии бронирования, но которые еще не успели забронировать своих работников. Это, например, предприятия, в частности, в сфере военно-промышленного комплекса, критической инфраструктуры, железнодорожного транспорта, энергетики. Для того чтобы забронировать их работников, они должны уточнить свои военно-учетные данные. А дальше им совершенно законно приходят повестки, поскольку у них еще на сегодняшний день нет брони. Получился несколько замкнутый круг.

Эту проблему должно решить электронное бронирование в "Дії": когда не нужно будет идти в ТЦК и СП, а предприятие, имеющее основания забронировать работников, просто предоставляет список в "Дію". Его верифицируют с Пенсионным фондом, с Фондом социального страхования. Они подтверждают, что работники работают именно на этом предприятии, что за них уплачиваются взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования. И после верификации сразу в системе "Оберег" фиксируется, что эти граждане забронированы. И после этого военнообязанные забронированные сотрудники обновляют свои данные и никаких повесток они не будут содержать.

– В каких случаях представители ТЦК имеют право задерживать лиц и доставлять их в ТЦК и СП для обновления военно-учетных данных до 16 июля?

– Работники ТЦК и СП не имеют права задерживать людей. Право на задержание людей есть только у работников Национальной полиции. Просто для обновления военно-учетных данных – нет. Но если во время проверки документов выяснилось, что гражданин Украины находится в розыске – то есть он уже должен был быть мобилизован, ему приходили повестки и тому подобное – представители Национальной полиции могут задержать и доставить этого человека в соответствующие подразделения ТЦК и СП. И здесь без разницы – до или после 16 июля.

– Имеют ли право работники ТЦК и СП задерживать отдельных лиц и доставлять их на прохождение ВЛК и сразу мобилизовать?

– Доставлять принудительно в ТЦК и СП или на ВЛК могут только граждан, которые находятся в розыске. В розыск их объявляет Национальная полиция на основании того, что они игнорируют повестки или требования ТЦК и СП. И принудительно доставлять людей в ТЦК и СП, опять же, могут только сотрудники полиции. То есть работники ТЦК и СП не имеют права действовать принудительно без работников полиции. Если они действуют вместе с сотрудниками полиции, то это в принципе в рамках закона.

– Есть ли в планах правительства или парламента инициировать увеличение этого 60-дневного срока для обновления военно-учетных данных?

– На данный момент, я думаю, никаких оснований для увеличения этого срока нет. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко предоставила нашему комитету статистику, согласно которой с 18 мая по 3 июня свои данные обновили более 1,5 миллиона украинцев. Из них 1,3 миллиона сделали это через "Резерв+", 117 тысяч – через ЦНАПы, 90 тысяч – через ТЦК и СП. То есть такая динамика позволяет быть уверенным, что если граждане хотят – у них есть все возможности вовремя обновить свои военно-учетные данные. То есть динамика не указывает на необходимость продления этого срока.

– Есть ли в планах правительства или парламента ввести электронные повестки, например, в этом приложении "Резерв+"?

– Этот вопрос мы обсуждали и очень дискутировали над ним при работе над законопроектом о мобилизации. И конечная позиция была консенсусной – электронных повесток через электронные кабинеты не будет.

– А направление на ВЛК?

– Мы не регламентировали в законе о мобилизации возможность направления через электронный кабинет каких-либо сообщений или направлений на ВЛК. Потому с точки зрения закона направлять на ВЛК через электронные средства коммуникации нельзя.