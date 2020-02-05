Федину викликають в ДБР для вручення підозри

Народний депутат України Софія Федина викликана до Державного бюро розслідувань (ДБР) для вручення письмового повідомлення про підозру. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Народного депутата Федину викликають в бюро на 6 лютого 2020 року.

"Повістка про виклик направлена за адресою її реєстрації, фактичного проживання та за місцем роботи. Відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України Федина Софія вважається належним чином повідомленою, проте для запобігання спекуляціям щодо необізнаності про виклик додатково публікуємо повістку останній на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

Раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив відкриття кримінальної справи проти Федини. Заяву на неї написав депутат з фракції "Слуга народу" Олександра Качура.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Федина пізніше розповіла, що їй почали надходити погрози після цих висловлювань, після чого вона подала заяву в Генеральну прокуратуру і Міністерство внутрішніх справ.