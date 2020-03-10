Федині обрали запобіжний захід у справі про погрози Зеленському

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федині у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, на особистому зобов'язанні наполягала сторона обвинувачення. Згідно з рішенням суду, нардеп має прибувати певний час до слідчого і прокурора, без дозволу не залишати Київ, а також повідомляти про зміну місця проживання і роботи.

Нагадаємо, до цього в Державному бюро розслідувань заявляли, що Федині може загрожувати до п'яти років в'язниці, якщо суд визнає її винною в інкримінованих їй статтях. Їй оголосили підозри в погрозі вбивством президенту, пов'язаній з його державною діяльністю.

Раніше другій фігурантці цієї справи, волонтерці Марусі Звіробій теж обрали запобіжний захід. Її зобов'язали здати закордонний паспорт, а також носити електронний засіб контролю. Запобіжний захід діє до 9 квітня 2020 року.

Восени 2019 року вони, обговорюючи перепалку Зеленського з добровольцями в Золотому, в онлайн-трансляції висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.



