Федерер оголосив про завершення тенісної кар'єри: який турнір стане останнім

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram спортсмена .

41-річний швейцарець назавжди зачохлить ракетку після Кубка Лейвера. Турнір відбудеться 23-25 вересня у Лондоні.

"Кубок Лейвера наступного тижня в Лондоні стане останнім для мене турніром ATP. Звісно, я надалі більше гратиму в теніс, але вже не на турнірах "Великого шолома" чи в турі", – написав Федерер у спеціальному листі до тенісної спільноти.

Упродовж кар'єри швейцарський тенісист очолював рейтинг ATP протягом 310 тижнів. Лише торік цей рекорд зумів побити один із найпринциповіших опонентів досвідченого спортсмена – Новак Джоковіч. Швейцарець, однак, зберіг інше досягнення – найдовше безперервне перебування у статусі першої ракетки світу (237 тижнів).

Хто такий Роджер Федерер

Професіональний тенісист, який дебютував у турі ще в 1999 році. За роки виступів заробив понад 130,5 млн доларів призових.

20-разовий переможець турнірів "Великого шолома". Рекордсмен за перемогами на Вімблдоні (8 разів) та US Open (5 разів).

Шестиразовий переможець Підсумкового турніру ATP (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 рр.). Володар Кубка Девіса-2014 та олімпійський чемпіон Пекіна-2008 у парі.

Усього Федерер здобув 103 титули ATP і поступається за цим показником лише Джиммі Коннорсу (109). На професіональному рівні виграв 1251 матч і зазнав 275-ти поразок. Відсоток перемог – 82%.

Фото: Прощальний лист Роджера Федерера (twitter.com/rogerfederer)