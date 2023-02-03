Федерация шахмат России анонсировала побег из Европы в Азию

Функционеры Федерации шахмат России (ФШР) анонсировали переход из Европы в Азию на конец февраля. Конгресс Азиатской шахматной федерации, который должен принять россиян в свои ряды, состоится с 26 февраля по 3 марта.

Исполнительный директор ФШР Ткачев заверил, что пакет необходимых для перехода документов был направлен и Азиатской шахматной федерации, и ФИДЕ. Представитель страны-агрессора мотивировал побег из Европы тем, что в Азии у российских шахматистов будет меньше проблем "как с логистикой, так и с отношением к отечественным спортсменам". Также он назвал Азию более конкурентным шахматным регионом.

Ранее ФИДЕ разрешила россиянам и белорусам выступать под нейтральным флагом. Постановление вступило в силу 15 декабря. Воспользоваться опцией перехода под флаг организации шахматисты смогут только один раз в течение 2023 года.

В актуальном рейтинге ФИДЕ шесть российских гроссмейстеров попали в топ-30. Четверо из них, в том числе обязательный претендент на шахматную корону Ян Непомнящий, на официальных ресурсах федерации указаны россиянами. Еще двое – Никита Витюгов и Дмитрий Андрейкин – нейтральными шахматистами.