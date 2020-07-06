Гетманцев вніс поправки в законопроект 1210 з порушенням регламенту, - Монін

Законопроект №1210 раніше вже викликав критику з боку бізнесу

Народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев подав поправки в законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві", з порушенням регламенту.

Про це повідомив експерт економічних програм в Українському інституті майбутнього Данило Монін, передає Цензор.НЕМАЄ.

"Ще давно Ярослав Железняк (нардеп "Голоси", - ред.) подав позитивний законопроект про ліквідацію анахронізму Книга покупок і продажів для ФОПів 1-2-3 групи в законопроекті 2524, який ВР прийняла в першому читанні ще 20 грудня 2020 року. І ось 2524 ... розглядалося до 2-го читання на комітеті й там до 2-го читання крім поправок по суті даної теми, Гетманцев вставив величезна кількість поправок до законопроекту 1210, які до того ж ще збільшують базу і повністю ігнорують думку бізнесу щодо цього законопроекту", - говорить експерт.

Економіст зазначає, що Гетманцев додав декілька поправок до закону по РРО, які не стосуються суті законопроекту.

"Таким чином тотально порушено Регламент Верховної ради, стаття 116. Причому саме ця Рада прийняла закон, який набув чинності 19.10.2019 що не можна вносити поправки в законопроект не по суті законопроекту. І тим більше термін подачі поправок встановлено 14 днів... а пройшло вже пів року. При цьому комітет рекомендував цей бєспрєдєл на винесення в зал, і 2524 тепер повністю спотворений по суті буде винесе в зал для його прийняття в цілому", - зазначив експерт.

Нагадаємо, 16 січня 2020 парламент схвалив у другому читанні і в цілому законопроект № 1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

У Раді підприємців при Кабінеті міністрів України назвали законопроект №1210 "податковим терором".

Проти законопроекту виступили також всі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України - в т.ч. Європейська Бізнес Асоціація, Американська торгівельна палата, Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України та багато інших.

Водночас, за словами профільних асоціацій, законопроект №2524 розроблений з метою удосконалення роботи електронного кабінету платника податків, спрощення податкового обліку, стимулювання добровільного обмеження паперового документообігу.

Зокрема, законопроектом передбачено, що копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику податку, будуть показуватися в електронному кабінеті.

Також пропонується визначити, що контролюючий орган веде листування з платниками податків в електронній формі, якщо вони подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет.