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Федерація профспілок України підтримала Соціальну доктрину Тимошенко

Новини » Вибори 2019    13.03.2019 - 17:30
Федерація профспілок України підтримала Соціальну доктрину Тимошенко
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко пообіцяла тісно співпрацювати з профспілками

42 всеукраїнські профспілкові організації, які налічують декілька мільйонів членів, підтримали Соціальну доктрину, що є складовою Нового курсу Юлії Тимошенко. Таке рішення було ухвалено сьогодні в Києві після зустрічі профспілкового активу країни з лідером "Батьківщини" в межах діалогу "Україна: через економічне зростання до нових соціальних стандартів", повідомляє прес-служба партії.

Натомість Юлія Тимошенко пообіцяла тісно співпрацювати з профспілками після обрання її на посаду президента України.

Як зауважила голова партії, разом із нею над Соціальною доктриною, покроковим планом дій, який забезпечить рівень доходів, як у сусідній Польщі, працювала велика вітчизняна інтелектуальна команда.

Новій владі, на думку Тимошенко, вдасться вдвічі зменшити податковий тиск, впровадити абсолютно нову грошово-кредитну політику, що відкриє доступ до кредитів під 2-3 % річних для іпотеки та побудови власного бізнесу, перейти на персоніфіковану систему пенсійного забезпечення, запровадити страхову медицину та знизити вдвічі ціни на газ.

"Я вірю, що ми це зробимо швидко. Але без вас зламати систему неможливо. Зараз у нас є можливість перемогти і на президентських, і на парламентських виборах", - наголосила Тимошенко.

Пріоритетом для наступного президента стане виховання, інтелект та освіта, яка має бути доступною для усіх громадян, незалежно від рівня їх доходів: "Безкоштовна та якісна освіта - це магніт, який притягує в країну талановитих людей".

Позитивних змін, зокрема повернення уваги держави до проблем освітян, очікує голова Київської профспілки освіти та науки Олександр Яцун. Він сподівається, що нова влада зробить ставку на інтелект, дбатиме про освітян та науковців і вони отримуватимуть зарплати не менше, ніж в країнах ЄС.

Тимошенко також наголосила, що кардинальні зміни в країні неможливі без зміни системи влади. І допоможе в цьому Нова Конституція, яка буде ухвалена на всеукраїнському референдумі. У запропонованому Тимошенко Основному законі буде "цілий розділ про профспілки та профільні організації, які братимуть реальну участь в розробці державних рішень, спрямованих на розвиток країни".

Як зазначив голова ФПУ Григорій Осовий, лідер "Батьківщини" наразі - єдиний кандидат в президенти, який відгукнувся на пропозицію Федерації про зустріч з профспілковим активом.

Як зазначається, Тимошенко як лідер партії "Батьківщина" підписала з ФПУ Меморандум про співпрацю.

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